KKM hesaplarında düşüş sürdü

Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarındaki tutar düşüşü sürdü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.02.2024 - 14:38
KKM hesaplarında düşüş sürdü
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 2 trilyon 343,2 milyar TL'den 2 trilyon 323,9 milyar TL'ye geriledi.

Aynı haftada krediler 12 trilyon 52,2 milyar TL'den 12 trilyon 203,1 milyar TL'ye, mevduat 15 trilyon 75,2 milyar TL'den 15 trilyon 128,2 milyar TL'ye yükseldi.

Tüketici kredileri 1 trilyon 538,7 milyar TL'den 1 trilyon 562 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 1 trilyon 244,7 milyar TL'den 1 trilyon 273,6 milyar TL'ye çıktı.

Takipteki alacaklar ise 196,8 milyar TL'den 194,4 milyar TL'ye geriledi.

Veriler 23 Şubat ile biten haftayı kapsıyor.


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