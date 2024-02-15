KKM'de gerileme trendi 25. haftasına girdi
Kur Korumalı Mevduat hesaplarında gerileme 25 haftadır kesintisiz devam ediyor. BDDK verilerine göre, 9 Şubat haftası itibariyle KKM hesaplarında 14 milyar 766 milyon liralık düşüş gerçekleşti. Böylece 9 haftanın en yavaş düşüşü kaydedildi.
Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu (BDDK) 9 Şubat haftasına ilişkin bankacılık verilerini açıkladı.
Buna göre, Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarında 14 milyar 766 milyon liralık düşüş gerçekleşti. Böylece 9 haftanın en yavaş düşüşü kaydedildi.
2 Şubat haftasında KKM hesaplarında 76 milyar 57 milyon lira düşüş kaydedilmişti.
Söz konusu hafta itibarıyla KKM hesaplarının toplam büyüklüğü 2 trilyon 367 milyar 722 milyon lira oldu.
KKM'deki aralıksız gerileme 25. haftasına girdi. Söz konusu dönemde toplam düşüş 1 trilyon 40 milyar 226 milyon lirayı buldu.
MERKEZ BANKASI'NDAN KKM ADIMI
Bankalara 1 Ocak 2024'ten itibaren TL dönüşümlü KKM'de yeni hesap açmama talimatı verildi.
Bu tarihten itibaren vade sonlarında mevcut TL dönüşümlü KKM hesaplarının yenilenmesine son verildi.
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