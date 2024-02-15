KKM'de gerileme trendi 25. haftasına girdi

Yayınlanma: 15.02.2024 - 15:09

Güncelleme: 15.02.2024 - 15:09

Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu (BDDK) 9 Şubat haftasına ilişkin bankacılık verilerini açıkladı.

Buna göre, Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarında 14 milyar 766 milyon liralık düşüş gerçekleşti. Böylece 9 haftanın en yavaş düşüşü kaydedildi.

2 Şubat haftasında KKM hesaplarında 76 milyar 57 milyon lira düşüş kaydedilmişti.

Söz konusu hafta itibarıyla KKM hesaplarının toplam büyüklüğü 2 trilyon 367 milyar 722 milyon lira oldu.

KKM'deki aralıksız gerileme 25. haftasına girdi. Söz konusu dönemde toplam düşüş 1 trilyon 40 milyar 226 milyon lirayı buldu.

MERKEZ BANKASI'NDAN KKM ADIMI

Bankalara 1 Ocak 2024'ten itibaren TL dönüşümlü KKM'de yeni hesap açmama talimatı verildi.

Bu tarihten itibaren vade sonlarında mevcut TL dönüşümlü KKM hesaplarının yenilenmesine son verildi.