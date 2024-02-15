KKM'de gerileme trendi 25. haftasına girdi

Kur Korumalı Mevduat hesaplarında gerileme 25 haftadır kesintisiz devam ediyor. BDDK verilerine göre, 9 Şubat haftası itibariyle KKM hesaplarında 14 milyar 766 milyon liralık düşüş gerçekleşti. Böylece 9 haftanın en yavaş düşüşü kaydedildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.02.2024 - 15:09
KKM'de gerileme trendi 25. haftasına girdi
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Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu (BDDK) 9 Şubat haftasına ilişkin bankacılık verilerini açıkladı.

Buna göre, Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarında 14 milyar 766 milyon liralık düşüş gerçekleşti. Böylece 9 haftanın en yavaş düşüşü kaydedildi.

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2 Şubat haftasında KKM hesaplarında 76 milyar 57 milyon lira düşüş kaydedilmişti.

Söz konusu hafta itibarıyla KKM hesaplarının toplam büyüklüğü 2 trilyon 367 milyar 722 milyon lira oldu.

KKM'deki aralıksız gerileme 25. haftasına girdi. Söz konusu dönemde toplam düşüş 1 trilyon 40 milyar 226 milyon lirayı buldu.

MERKEZ BANKASI'NDAN KKM ADIMI 

Bankalara 1 Ocak 2024'ten itibaren TL dönüşümlü KKM'de yeni hesap açmama talimatı verildi. 

Bu tarihten itibaren vade sonlarında mevcut TL dönüşümlü KKM hesaplarının yenilenmesine son verildi.


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