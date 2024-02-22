KKM'de düşüş ivmesi hız kesmiyor

Kur Korumalı Mevduat’tan çıkışlar 26. haftada da devam etti. Toplam KKM 24,5 milyar lira düşüşle 2,343 trilyon lira oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.02.2024 - 15:20
KKM'de düşüş ivmesi hız kesmiyor
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 2 trilyon 367,7 milyar TL'den 2 trilyon 343,2 milyar TL'ye geriledi.

16 Şubat ile biten haftada, krediler 12 trilyon 9 milyar TL'den 12 trilyon 52,2 milyar TL'ye, mevduat 14 trilyon 866 milyar TL'den 15 trilyon 75,2 milyar TL'ye yükseldi.

Tüketici kredileri 1 trilyon 539 milyar TL'den 1 trilyon 538,7 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 1 trilyon 251,1 milyar TL'den 1 trilyon 244,7 milyar TL'ye geriledi.

Takipteki alacaklar ise 197,1 milyar TL'den 196,8 milyar TL'ye indi.

Ekonomi yönetimi 1 Ocak'tan itibaren TL dönüşümlü kur korumalı mevduat açılmayacağını bildirilmişti. 


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