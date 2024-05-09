KKM’de düşüş devam ediyor

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 3 Mayıs haftasında 171 milyar 984 milyon 126 bin lira geriledi. Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarındaki tutarda 24 milyar 855 milyon TL'lik düşüş yaşandı ve KKM toplamı 2,23 trilyon TL oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.05.2024 - 15:54
KKM’de düşüş devam ediyor
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, bankacılık sektörünün toplam mevduatı (bankalar arası dahil) 3 Mayıs haftasında 171 milyar 984 milyon 126 bin lira düşerek 16 trilyon 149 milyar 218 milyon 253 bin liraya geriledi.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0.87'lik düşüşle 9 trilyon 3 milyar 578 milyon 380 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 2.13'lük düşüşle 6 trilyon 369 milyar 217 milyon 795 bin lira oldu.

KKM'DE SERT DÜŞÜŞ

Bunun yanında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre 3 Mayıs haftasında kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarındaki gerileme de sürdü.

Söz konusu haftada KKM hesaplarında 24 milyar 855 milyon lira ile 13 haftanın en hızlı düşüşü kaydedildi.

Böylece KKM hesapları toplamı 2 trilyon 232 milyar 825 milyon liraya düştü.


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