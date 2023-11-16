KKM'de düşüş ivmesi hız kesmedi
BDDK verilerine göre, 10 Kasım haftasında KKM hesaplarında 82 milyar 879 milyon liralık düşüş yaşandı. Böylece KKM hesaplarındaki düşüş trendi 12. haftasına girdi.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 10 Kasım haftasına ilişkin bankacılık verilerini açıkladı.
Buna göre, Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarındaki aralıksız düşüş 12. haftasına girdi.
Söz konusu hafta itibarıyla KKM hesaplarının toplamı 2,9 trilyon liranın altına düşerek 2 trilyon 838 milyar 788 milyon lira oldu.
EN HIZLI 3. DÜŞÜŞ YAŞANDI
10 Kasım haftasında KKM hesaplarında 82 milyar 879 milyon liralık düşüş yaşandı.
Bununla birlikte KKM'de haftalık olarak bugüne kadarki en hızlı 3. düşüş kaydedildi.
KKM hesaplarında 12 hafta üst üste düşüş kaydedilirken, söz konusu dönemdeki toplam düşüş 569 milyar 160 milyon liraya ulaştı.
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