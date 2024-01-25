KKM'de düşüş yavaşladı

Yayınlanma: 25.01.2024 - 16:21

Güncelleme: 25.01.2024 - 16:21

Döviz mevduatı pariteden arındırılmış olarak gerçek kişilerde 234 milyon dolar, tüzellerde 748 milyon dolar arttı.

19 Ocak ile biten haftada yurt içi yerleşiklerin pariteden arındırılmış döviz mevduatı bir öncesi haftaya göre 982 milyon dolar yükselirken, yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı geçen hafta 345,8 milyon dolar artışla 177,3 milyar dolar olarak kaydedildi.

Bloomberg HT'nin aktardığına göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarındaki tutar düşüşü sürdü.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 2 trilyon 529 milyar TL'den 2 trilyon 502,6 milyar TL'ye geriledi.

Kur korumalı mevduat toplamı geçen hafta 26,3 milyar lira düşüşle 2,50 trilyon lira oldu.