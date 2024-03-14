KKM hesaplarından çıkış yavaşladı

Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarındaki tutar düşüşü sürerken; geçen hafta KKM 7,4 milyar TL düşüşle 2,3 trilyon TL'ye geriledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.03.2024 - 15:55
KKM hesaplarından çıkış yavaşladı
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Kur korumalı mevduatlarda düşüş hızı 8 Mart haftasında yavaşlama eğilimi gösterdi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre ilgili haftada kur korumalı mevduatlarda 7,4 milyar TL'lik düşüş yaşandı. Böylece kur korumalı mevduat 2,3 trilyon TL'ye geriledi.

Aynı haftada krediler 12 trilyon 363,4 milyar TL'den 12 trilyon 592,6 milyar TL'ye çıkarken, mevduat 15 trilyon 79,4 milyar TL'den 15 trilyon 324 milyar TL'ye yükseldi.

Tüketici kredileri 1 trilyon 578,1 milyar TL'den 1 trilyon 595,9 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 1 trilyon 311,7 milyar TL'den 1 trilyon 319,7 milyar TL'ye çıktı.

Takipteki alacaklar ise 195,6 milyar TL'den 195,3 milyar TL'ye geriledi.

8 Mart haftasında yaşanan düşüş Eylül 2023'ten bu yana en yavaş düşüş olarak kaydedildi.


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