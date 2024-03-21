KKM'de sınırlı düşüş

Kur korumalı mevduatlarda geçen hafta 8,11 milyar TL'lik sınırlı bir düşüş kaydetti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.03.2024 - 15:35
KKM'de sınırlı düşüş
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Kur korumalı mevduatlarda düşüş yavaşladı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre 15 Mart ile biten hafta itibariyle kur korumalı mevduatlar 8,11 milyar TL'lik düşüşle 2,29 trilyon TL'ye geriledi.

Böylelikle KKM'de Eylül ayından bu yana en yavaş düşüş kaydedildi.


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