KKM'den çıkış sürüyor!

Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarında düşüş sürüyor. 12 Ocak ile biten haftada KKM'den 47,5 milyar TL çıkış oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.01.2024 - 14:40
KKM'den çıkış sürüyor!
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) 12 Ocak haftasına ilişkin bültenini yayımladı.

Buna göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 2 trilyon 576,5 milyar TL'den 2 trilyon 529 milyar TL'ye geriledi.

Aynı haftada krediler 11 trilyon 662 milyar TL'den 11 trilyon 750,2 milyar TL'ye düştü. 

Mevduat hesapları ise 14 trilyon 680,3 milyar TL'den 15 trilyon 33 milyar TL'ye yükseldi.

KREDİ HARCAMALARI ARTIYOR

Tüketici kredileri 1 trilyon 516,3 milyar TL'den 1 trilyon 525,4 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 1 trilyon 173,3 milyar TL'den 194,6 milyar TL'ye çıktı.

Takipteki alacaklar ise 192 milyar TL'den 193,2 milyar TL'ye yükseldi.


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