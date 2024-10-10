Kolaya dev zam! Tarih verildi: İşte yeni fiyatlar...
TBYD Başkanı Erol Dündar, Coca-Cola grubuna ait kola fiyatlarına gelen yeni zammı sosyal medya hesabından paylaştı.
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, Coca-Cola grubuna gelen yeni zammı sosyal medya hesabından duyurdu.
Dündar’ın paylaştığı fiyat tarifesine göre, 2.5 litre kolanın fiyatı 60 liraya yükseldi.
Dündar, zamlı tarifenin 22 Ekim Salı günü itibarıyla geçerli olacağını bildirdi.
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