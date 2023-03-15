Konfederasyonlar duyurdu: Kamu işçisi için zam talebi belli oldu

Yayınlanma: 15 Mart 2023 - 14:58

Güncelleme: 15 Mart 2023 - 15:15

TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ, 2023-2024 yılı kamu toplu iş sözleşmeleri çerçeve anlaşma protokolüne ilişkin ortak zam talebini duyurdu.

Konfederasyonlar, 700 binden fazla kamu işçisini ilgilendiren sözleşme görüşmelerinde ilk aşamada taban ücretlerin 15 bin liraya yükseltilmesini istedi. Bütün ücretlere yüzde 15 oranında refah payı uygulandıktan sonra birinci 6 ay yüzde 45, sonraki 6 aylık dönemlerde ise enflasyon+yüzde 5 oranında artış yapılmasını talep ettiler.

İki konfederasyon, taban ücrete ilave olarak 2023’te aylık 2.500 TL, 2024 yılında da 3.500 TL sosyal yardım talebinde bulundu.

YÜZDE 15 REFAH PAYI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na ve Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası'na (TÜHİS) iletildiği belirtilen ortak talepler arasında yer alan başlıca maddeler şöyle:

*Toplu iş sözleşmelerinin yürürlük başlangıç tarihinde aylık brüt çıplak ücretleri; 15.000 TL'nin altında olan işçilerin aylık brüt çıplak ücretleri 15.000 TL'ye çekilmiştir.

*İşçilerin ücretleri birinci fıkradaki taban ücrete çekildikten sonra bütün ücretlere %15 (On beş) oranında refah payı ilave edilecektir.

*İşçilerin ücretleri (I) fıkradaki taban ücrete çekildikten ve (II) fıkradaki refah payı ilave edildikten sonra, toplu iş sözleşmesinin yürürlük başlangıç tarihindeki (aylık/günlük/saatlik) brüt çıplak ücretlerine, yürürlük başlangıç tarihinden geçerli olmak üzere birinci altı ay için yüzde 45 (kırkbeş) oranında zam yapılacaktır.

*Toplu iş sözleşmelerinde 6772 sayılı kanuna göre ödenen ilave tediye, kapsamdaki tüm işçilere (Belediye şirketleri ve il özel idare şirketleri dahil) ödenir. İş bu ilave tediye dışında işçilere toplu iş sözleşmesi ile ödenen ikramiye gün sayısı 60 günden az olan işyerlerinde ikramiye gün sayısı 60 güne tamamlanacaktır.

*Toplu iş sözleşmeleri kapsamındaki işçilere; sosyal yardım olarak 2023 yılı için Net 2.500 TL/Ay, 2024 yılı için Net 3.500 TL/Ay olarak ödenecektir.