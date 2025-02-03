Konkordato başvuruları rekor kırdı: Tekstil ve plastik sektörleri önde!

Yayınlanma: 03.02.2025 - 11:54

Güncelleme: 03.02.2025 - 11:54

Geçen yıl piyasanın en büyük kaygısı haline gelen konkordato başvuruları, 2025 yılına hızlı bir başlangıç yaptı. Ocak ayında 231 dosya için konkordato geçici mühlet kararı verilirken, başvurularda aylık bazda rekor kırıldı. En fazla başvuru tekstil ve plastik sektörlerinden geldi.

Ekonomim'den alınan habere göre, mali zorluklar nedeniyle artan konkordato başvuruları, yeni yılın ilk ayında da devam etti. KonkordatoTakip.com’un Basın İlan Kurumu’ndan aldığı verilere göre, Ocak 2025’te 231 adet konkordato geçici mühlet kararı verildi. Bu sayı, Aralık 2024’teki 219 başvuru ile kırılan rekoru aşmış oldu. Ocak ayında, 165 dosya için kesin mühlet kararı alınırken, 77 dosya ise reddedildi. Ayrıca, 21 dosya için iflas kararı verildi ve 10 dosya için konkordato tasdik kararı çıktı. Hatırlanacağı üzere, 2024 yılında toplamda 1724 konkordato geçici mühlet kararı verildi ve yıllık rekor kırıldı.

EN FAZLA BAŞVURU TEKSTİL VE PLASTİK SEKTÖRLERİNDEN

Ocak ayında en fazla konkordato başvurusu, 2024 yılında da zirvede olan tekstil sektöründen geldi. Tekstil sektörü, 16 başvuru ile ilk sırada yer alırken, plastik sektörü ise 15 başvuru ile ikinci oldu. Mobilya sektörü, 8 başvuru ile üçüncü sırada yer aldı ve sebze-meyve toptancıları 7 başvuru ile dördüncü sırayı aldı.

DOMİNO ETKİSİ RİSKİ ARTIYOR

Konkordato başvurularındaki artış, piyasa aktörlerinde tedirginlik yaratmaya devam ediyor. Birçok firma, mali sıkıntılar nedeniyle konkordato başvurusunda bulunuyor. Ancak, konkordato başvurularının kötüye kullanılabileceği endişeleri de gündemde. Konuyla ilgili açıklama yapan reel sektör temsilcileri, konkordato başvurularının borçlu şirketlerin alacaklılarını zor durumda bıraktığına dikkat çekiyor. Ayrıca, konkordato başvurularının domino etkisi yaratabileceği uyarısı da yapılıyor.

KONKORDATO VE HALKA ARZ TARTIŞMALARI

Geçen yıl Mega Polietilen, alacaklıları tarafından başlatılan haciz işlemleri sebebiyle konkordato başvurusu yapmıştı. Son olarak, ünlü gıda markası Pakun, 2025 yılı Ocak ayında konkordato başvurusu yaptı. Bu durum, yatırımcılar arasında halka arzların güvenilirliğine dair soru işaretleri oluşturdu.

KÖKLÜ FİRMALARIN KONKORDATO BAŞVURULARI DİKKAT ÇEKİYOR

Ocak ayında dikkat çeken konkordato başvurularından biri, 45 yıldır tekstil sektöründe faaliyet gösteren Asya Örme’nin başvurusu oldu. Ayrıca, Nova Plaza Hotels’in sahibi olan Hotelistan Turizm de, mali zorluklar nedeniyle konkordato başvurusu yaptı. KFC ve Pizza Hut markalarının temsilcisi olan İş Holding’in de konkordato başvurusu yapması, sektörün dikkatle izlediği gelişmelerden biri oldu.