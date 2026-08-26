Konkordato başvurusunda yeni dönem: İflas giderlerine büyük zam geldi

Konkordato talebinde bulunanların mahkeme veznesine yatırması gereken avans tutarları ve ödeme esasları yeniden belirlendi. Yeni tarifeyle birlikte konkordato başvurularında alınacak tebligat, ilan, bilirkişi ve komiser ücretlerine ilişkin tutarlar netleştirildi.

Yeni tarifeye göre alacaklı sayısının üç katı tutarında tebligat gideri alınacak. Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanacak ilanlar için ise en az 2 bin 600 TL tahsil edilecek.

Basın İlan Kurumu portalında yayımlanacak ilanlar, 50 adet iadeli taahhütlü posta gönderimi ve bilirkişi giderleri de yatırılacak avans kapsamında yer alacak.

Konkordato komiseri için geçici mühlet dönemini kapsayan beş aylık ücret ise aylık en az 3 bin 380 TL üzerinden hesaplanacak.

YETERSİZ KALAN AVANS TAMAMLANACAK

Diğer işlemler için yatırılması gereken avans tutarı 1.690 TL olarak belirlendi. İflasa tabi borçluların yatırması gereken iflas gideri ise 68 bin 900 TL olarak tespit edildi.

Yargılama sırasında yatırılan avansın yetersiz kalması halinde eksik tutar tamamlatılacak. Kullanılmayan bakiye ise kararın kesinleşmesinin ardından ilgililere iade edilecek.

Yeni düzenlemeyle 16 Ağustos 2025 tarihli önceki tarifeye son verildi. Konkordato başvurularında yeni avans tarifesi yürürlüğe girdi.