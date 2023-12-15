Konut fiyatında Avrupa lideriyiz

Yayınlanma: 15.12.2023 - 03:00

Güncelleme: 15.12.2023 - 03:00

CHP Milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu’nun AB İstatistik Ofisi “Eurostat” verileri üzerinden yaptığı hesaplamaya göre Türkiye’deki konut fiyatı enflasyonu, AB’deki en fazla konut fiyat enflasyonuna sahip 12 ülkenin yıllık enflasyon rakamlarının toplamından daha fazla. AB ülkelerinde yıllık ortalama konut fiyat enflasyonu yüzde -1.1. Yani konut fiyatları düştü.

Buna karşın Merkez Bankası’nın açıkladığı eylül ayı konut fiyat endeksine göre Türkiye’de konut satış fiyatlarındaki yıllık artış yüzde 89.2. Avrupa’da konut fiyatlarının en fazla düştüğü ülke yüzde 9.9 ile Almanya, en çok arttığı ülke ise yüzde 123.7 ile Hırvatistan oldu.