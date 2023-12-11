Konut satışında karmaşa - Reşat Akar

11 Aralık 2023 Pazartesi

Kıbrıs’ın kuzeyinde yabancılara mülk satışlarının, MİT tarafından takibe alındığına ilişkin açıklamadan sonra bu konu KKTC Meclisi’nin de ana gündem maddesi oldu...

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 2000 yılından bu yana İsrail vatandaşları tarafından yapılmış toplam 200 civarında emlak alım başvurusu olduğuna değinmiş, diğer yabancılar içinde 12’inci sırada olduğunu söylemişti...

Fakat daha sonra bazı gazetelerde Kuzey Kıbrıs’taki toprakların İsrail vatandaşlarına satıldığı ve bunun tehlike yarattığı iddiaları gündeme gelmeye başladı...

Bilinmeyen rakam

Peki gerçek durum nedir?

Kıbrıs’tan hangi ülke vatandaşları mülk alıyor?

Bunun toplamı ne kadar?

İşte bu soruların yanıtını KKTC hükümeti de veremiyor.

Çünkü mülk satışları üç farklı şekilde yürütülüyor.

KKTC’nin İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, gündemin ilk sırasına yerleşen yabancılara mülk satışıyla ilgili eleştirileri yanıtlarken gayet samimi itiraflarda bulundu ve gerçek rakamın bilinmediğini söyledi...

Oğuz’un açıklamasına göre; yabancılara mülk satışı üç farklı şekilde gerçekleşiyor:

Birincisi: Bakanlar kurulu kararıyla bir kişiye en fazla bir dönüm arazi veya bir konut izni veriliyor ve bu satış tapu dairesinde kayıt altına alınıyor. Bunun için mülk alıcısı hakkında güvenlik soruşturması yapılıyor...

İkincisi: Alıcı ve satıcı arasında sözleşmeyle yapılan satışlar, tapu dairesine kaydediliyor. Bu uygulamada alıcı hakkında güvenlik soruşturması yapılmıyor...

Üçüncüsü: Tapuya verilmeyen satış sözleşmeleri... Bunların bir dönümden veya bir mülkten fazla satışlar olduğu belirtiliyor ve ne kadar mülkün satıldığını kimse bilmiyor?

İçinden çıkılmaz bir durum

Gelinen noktada; bu işin içinden çıkabilmek çok zor olacak...

Bakan Oğuz, tapuya kaydedilen sözleşme sayısını yakında açıklayacaklarını belirtirken kaydedilmeyen mülklerin belirlenebilmesi için yeni bir yasal düzenleme yapılacağını ve emlak sektörüne zarar vermeyecek şekilde hareket edileceğini belirtiyor.

Ülkeye gelen yabancılar

Tapuya kaydedilmeyen mülklerin “yasadışı” olduğu veya cezaya tabi tutulması gerektiği üzerinde duruluyor.

Dolayısıyla şu an itibarıyla hangi ülke vatandaşına, ne kadar mülk satıldığını kimde bilmiyor...

KKTC’ye gelen yabancı sayısı Turizm Bakanlığı’nın istatistiklerine göre, bu yıl içinde KKTC’ye giriş yapan İsrail vatandaşlarının sayısı, İran ve Rus vatandaşlarının çok altında kalıyor.

Yılın ilk 10 ayında 44 bin 12 Rus, 35 bin 764 İran, 21 bin 221 İngiliz, 25 bin 683 Alman, 14 bin 416 Kazakistan, 8 bin 309 Ukrayna, 7 bin 768 Pakistan, 1438 de İsrail vatandaşı “turizm veya mülk alımı” gerekçesiyle Kuzey Kıbrıs’a gelmiş.

Geçtiğimiz yılın aynı döneminde adaya gelen Rus vatandaşlarının sayısı 26 bin iken rakamın bu yıl 44 bine yükselmesi dikkat çekiyor.

Aynı şekilde geçtiğimiz yılın ilk 10 ayında ülkeye gelen İranlıların sayısı 27 bin iken bu yıl 35 binin üzerine çıkmış durumda.

İsrail vatandaşları ise bin 151 den bin 438’e yükselmiş...

Nerelerden mülk alıyorlar?

Peki bu insanlar Kuzey Kıbrıs’ın hangi bölgelerini tercih ediyor?

Öncelikle Kuzey Kıbrıs’ın “parlayan yıldızı” olarak adlandırılan İskele bölgesini tercih ediyorlar.

Bu bölgede iki yıl önce 55 bin İngiliz Sterlini olan iki yatak odalı bir apartman dairesinin fiyatı bu yıl 250 bin ve üzerinde seyrediyor.

İskele dışında en fazla tercih edilen bölgeler Girne Alsancak, Lapta, Karşıyaka, Esentepe ve Tatlısu bölgeleri...

Buralarda da mülk fiyatları iki yıl öncesine göre üç kat artış durumda.

Özetlemek gerekirse; Kuzey Kıbrıs’taki mülk satışları uzun süre gündemde kalacak...

Kıbrıs sorununun çözümlenmesi durumunda mülkiyet sorunu daha da karmaşık bir hal alacak.

Çünkü kuzeyde satılan mülklerin yüzde yüze yakını Rumlara ait.

Olası bir çözüm sürecinde bunun ortaya çıkaracağı tazminat miktarlarının 20 milyar Avro’nun üzerinde olacağı konuşuluyor...

Reşat Akar - Gazeteci