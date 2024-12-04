Uzmanlardan konut fiyatlarında artış uyarısı: 'Ev almayı düşünenler bu dönemi kaçırmamalı'

Yayınlanma: 04.12.2024 - 12:13

Güncelleme: 04.12.2024 - 12:21

Türkiye'de konut fiyatlarındaki reel düşüş 9 aydır devam ediyor. TÜİK’in Konut Fiyat Endeksi (KFE) verilerine göre, ekimde fiyatlar bir önceki aya göre yüzde 2,1, yıllık bazda ise yüzde 26,8 arttı. Ancak enflasyon dikkate alındığında reel düşüş yüzde 14,7 olarak hesaplandı. Şubatta başlayan bu düşüş trendi, ekim ayında da sürerek dokuzuncu ayını tamamladı. Uzmanlar, bu sürecin ne kadar daha devam edeceğine dair öngörülerini paylaştı.

KKM VE DÖVİZ KAZANÇLARI KONUT PİYASASINA YANSIDI

Gayrimenkul iktisatçısı Ahmet Büyükduman, son aylarda konut satışlarındaki artışın dikkat çektiğini belirtti. Büyükduman, Kur Korumalı Mevduat (KKM) ve dövizden elde edilen kazançların, fiyatı gerileyen konuta yöneldiğini ifade etti. Mevcut reel faiz oranlarının korunması durumunda konut fiyatlarındaki reel gerilemenin orta vadede devam edeceğini öngören Büyükduman, "Önümüzdeki bir iki aylık dönemin ardından fiyatların enflasyona paralel hareket edebileceğini düşünüyoruz" dedi.

YILIN İLK ÇEYREĞİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Gayrimenkul Hizmetleri Meslek Komitesi Başkanı Hakan Akdoğan ise reel düşüşlerin yeni yılın ilk çeyreğine kadar devam edebileceğini ifade etti. Akdoğan, mevduat faizlerindeki olası bir düşüşün yatırımcıları yeniden gayrimenkul sektörüne yöneltebileceğini belirtti. Ayrıca, kredi faiz oranlarının düşmesi durumunda bekleyen talebin piyasaya hareket kazandıracağını söyledi.

Akdoğan, krediye erişim zorluklarının ve yüksek faiz oranlarının talebi baskıladığını, ancak nakit birikimi olanların bu dönemi fırsat bilerek konut satın almayı tercih ettiğini dile getirdi. "Amortisman süresi düşen ikinci el konutlar şu an oldukça cazip. Ev almayı düşünenler bu dönemi kaçırmamalı" dedi.

FAİZ İNDİRİMİ İLE FİYAT ARTIŞI BEKLENTİSİ

Gayrimenkul Pazarlama ve Satış Profesyonelleri Derneği (GAPAS) Başkanı İsmail Özcan da reel düşüşün kısa vadede devam edebileceğini ancak bu sürecin çok uzun sürmeyebileceğini söyledi. Özellikle ocakta beklenen faiz indirimlerinin kredi maliyetlerini düşürmesiyle birlikte talebin artacağını ve fiyatların yeniden yükselişe geçebileceğini ifade etti.

Özcan, konut piyasasında talebin canlı kalmasında kiralama piyasasındaki daralmanın etkili olduğunu belirtti. Yüksek kira bedelleri ödemek yerine kira tutarıyla eşdeğer bir kredi taksiti ödemeyi tercih eden kesimin, konut satın almaya yöneldiğini vurguladı. Ayrıca, konut stoklarının düşmesiyle birlikte mevcut projelerin sınırlı olduğunu ve yeni projelerin teslim süresinin uzun olduğunu hatırlatarak, "Konut almayı planlayanlar beklemeden harekete geçmeli" uyarısında bulundu.

ÖNÜMÜZDEKİ SÜREÇTE NELER BEKLENİYOR?

Uzmanlar, konut piyasasındaki hareketliliğin faiz indirimi, enflasyon ve talep artışı gibi faktörlere bağlı olduğunu belirtiyor. Yeni yılın ilk çeyreğinde faiz oranlarındaki değişimlerin piyasa dinamiklerini şekillendireceği öngörülüyor. Bu nedenle hem yatırımcılar hem de bireysel alıcılar, konut fiyatlarındaki dalgalanmaları yakından takip etmeli.