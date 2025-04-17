Konut fiyatlarında yüzde 32'lik artış!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası mart ayına ilişkin istatistikleri açıkladı. Konut fiyat endeksi, martta bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 32,3 oranında arttı.

Konut fiyatlarında yüzde 32'lik artış!
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İHA
Yayınlanma: 17.04.2025 - 12:10

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mart ayı Konut Fiyat Endeksi (KFE) verisini açıkladı. Buna göre, mart ayında bir önceki aya göre yüzde 2,0 oranında artan KFE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 32,3 oranında arttı, reel olarak ise yüzde 4,2 oranında azaldı.

Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi, 2025 yılı mart ayında bir önceki aya göre yüzde 2,0 oranında artarak 174,0 seviyesinde gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,3 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 4,2 oranında azalış gösterdi.

AYLIK EN YÜKSEK ARTIŞ İZMİR'DE

İstanbul, Ankara ve İzmir’in konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2025 yılı mart ayında bir önceki aya göre, sırasıyla yüzde 2,5, 1,9 ve 3,8 oranlarında artış gözlendi. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 30,7, 38,6 ve 32,5 oranlarında artış gösterdi.


Etiketler: #Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası #Konut Fiyat Endeksi #İstanbul #İzmir

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