Yatırım araçlarındaki kayıp gayrimenkule ilgiyi artırdı: Parası olan konuta yöneldi

Yayınlanma: 14.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 14.04.2025 - 04:00

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) verilerine göre Konut Fiyat Endeksi (KFE), Şubat 2025’te geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31.3 arttı. Bu artış, yüksek enflasyon nedeniyle reel bazda düşüş anlamına geliyor. Türkiye genelinde ortalama konut metrekare satış fiyatı 31 bin TL’ye, ortalama konut fiyatı ise 4 milyon TL’ye ulaştı.

Mevduat faizlerinde sınırlı reel getiri, döviz kurlarındaki durağanlık ve borsadaki belirsizlikler, yatırımcıların konuta yönelmesinde etkili oldu. Yüksek faiz oranlarına rağmen ipotekli satışlarda da artış yaşanıyor.

Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Hakan Akdoğan, “Şu anda konut fiyatlarında nominal olarak bir canlanma söz konusu ancak reel düşüş eğilimi sürüyor. Yatırım araçlarında istenen getirilerin elde edilememesi konutu yeniden cazip hale getirdi” dedi. Akdoğan, yılın ikinci yarısından itibaren reel artışların başlayabileceğini belirterek “Ev fiyatlarının daha da artacağına ilişkin ciddi beklentiler var. Ülkenin gündemi son bir ayda değişti, bunun etkisi ne olacak ilerleyen günlerde göreceğiz” ifadelerini kullandı.

Son dört aylık periyotta reel düşüşlerin hız kestiğini söyleyen Akdoğan, “Gittikçe enflasyonu yakalama ve ardından da enflasyonun üzerinde reel getiriye dönüşecek bir trend var” değerlendirmesinde bulundu. Birinci el ve ikinci el konutlar arasındaki fiyat farkının açıldığını belirten Akdoğan, talebin ağırlıklı olarak ikinci el konutlara yöneldiğini söyledi.