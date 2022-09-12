Konut maliyetleri katlanarak arttı
TÜİK inşaat maliyeti verilerini göre bir konut yapmak geçen yılın aynı dönemine göre 2 katından daha fazla maliyetli.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre inşaat maliyetleri temmuz ayında yüzde 6,46 artarken geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 114,74 arttı. Bir konut yapmanın maliyeti geçen yıla göre 2 katından daha maliyetli bir hal aldı.
TÜİK’in açıkladığı verilerde bir önceki aya göre malzeme endeksinin yüzde 1,29, işçilik endeksinin yüzde 27,57 arttığı belirtildi. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 126,46, işçilik endeksi yüzde 83,89 arttı.
BİNA İNŞAAT MALİYETİ YILLIK YÜZDE 110,56 ARTTI
Bina inşaatı maliyet endeksi, Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 7,10, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 110,56 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,77, işçilik endeksi yüzde 27,76 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 120,93, işçilik endeksi yüzde 83,90 arttı.
Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 4,48, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 129,10 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,15 azaldı; işçilik endeksi yüzde 26,91 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 144,92, işçilik endeksi yüzde 83,88 arttı.
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