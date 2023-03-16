Konut satışları azalırken konut fiyatları yükselmeye devam ediyor

Yayınlanma: 16 Mart 2023 - 15:28

Güncelleme: 16 Mart 2023 - 15:28

Merkez Bankası (TCMB) 2023 Ocak’a ilişkin Konut Fiyat Endeksi (KFE) verilerini açıkladı. Yurt içinde konut satışlarının azalmasına karşın konut fiyatları yükselmeye devam ediyor.



Buna göre, 2023 Ocak’ta bir önceki aya göre yüzde 6,9 artan KFE, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 153,1 arttı.

Aynı dönemde İzmir’de konut fiyatları yüzde 149,9 artarken, bu artış İstanbul’da yüzde 154,4 ve Ankara’da yüzde 156,8 oldu. Ankara’da artış hızı, İstanbul’u geçmiş oldu.

EN FAZLA ARTIŞ ANTALYA’DA

En çok artış yüzde 195,3 ile Antalya, Burdur ve Isparta’da yaşandı. Bu artışı yüzde 174,4 ile Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ; yüzde 168,6 ile de Adana ve Mersin izledi.

ORTALAMA BİR KONUT 1.8 MİLYON TL

Ülke genelinde metrekare fiyatları aralıkta 17 bin 752 TL iken ocakta 18 bin 682 TL’ye yükseldi.

Böylece ülke genelindeki 100 metrekare bir evin ortalama fiyatı ocak ayı itibarıyla 1 milyon 868 bin 200 TL’ye çıkmış oldu.

İstanbul’da ise metrekare fiyatları ocakta 28 bin 910 TL’ye çıktı. Yani İstanbul’da 100 metrekarelik bir konutun ortalama fiyatı ocak ayı itibarıyla 2,8 milyonu aştı.