Konya SGK’de memurlar eylem yaptı: 'Birleşe, birleşe kazanacağız'

Yayınlanma: 31 Mart 2023 - 12:58

Güncelleme: 31 Mart 2023 - 12:58

Son dönemde EYT kararının çıkması ve bazı borçlarda yapılandırma yapılması için işlemler başladı. Bu alanlarda en çok iş yükü de SGK İl Müdürlükleri'ne düştü.

Konya’daki SGK İl Müdürlüğü'nde memurlar iş yoğunluğu ve personel azlığını neden göstererek iş yavaşlatma eylemi yaptı.

"ARKADAŞLARIMIZ HAKLARINI ARIYORLAR"



İşçiler adına konuşan Büro Memur-Sen İş Yeri Temsilcisi Mehtap Soyuduru Çiçek, “Bugün toplanma amacımız SGK’nın 2012 yılında gasp edilen 666 sayılı HKH ile ek ödeme ve ikramiye gibi nedenlerle toplandık. Bugün Türkiye genelinde SGK çalışanları iş bırakma eylemi yaptılar. Biz Konya’da işe geldik, kartlarımızı bastık fakat iş yapmıyoruz. Seslerimizi duyuruyoruz. Bu arkadaşlarımız haklarını arıyorlar. 666 eşit işe eşit ücret diye çıkartılan bir durumdu. SGK gibi iş yoğunluğu çok olan yerlere eşit ücret verilmedi. EYT başta olmak üzere burada vatandaşların birçok işlemi hallediliyor. Ama özlük haklarına, ücrete gelindiği zaman asgari ücretin bir tık üzerinde maaşa çalışıyorlar. Bu arkadaşlarımız sadece haklarını istiyorlar. SGK Çalışanları 666 ile hakları alındı ve geri verilmesini istiyorlar. Mesai bile çok kısa süreli oldu. Sadece konya’da bile 70-80 bin EYT’linin başvuru yapacağı düşünülüyor. Sayın hükümet yetkililerimize bizim haklarımızı teslim etmelerini istiyoruz. Sadece hakkımızı istiyoruz” dedi.