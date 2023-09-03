Konya'da üreticiler isyanda: Domatesleri yere döktüler!

Konya’nın Ereğli ilçesinde çiftçiler, kasalara doldurdukları domatesleri yere döktü. Çiftçiler AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek "Cumhurbaşkanımız duysun, biz çiftçiliği bırakıyoruz" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.09.2023 - 14:09
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Konyalı çiftçiler domatesin tonunun 2 bin 300 liraya satıldığını ve fiyatın çok düşük kaldığını söyleyerek isyan etti. Çiftçiler AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek "Cumhurbaşkanımız duysun, biz çiftçiliği bırakıyoruz" ifadelerini kullandı. 

Üreticilerin eylemine CHP Konya Milletvekili Barış Bektaş, CHP Niğde İl Başkanı Erhan Adem ve CHP Ereğli İlçe Başkanı Nejat Türktaş da destek verdi. CHP Konya Milletvekili Barış Bektaş, iktidara çiftçinin yaşadığı sorunların çözülmesi çağrısında bulundu.

Bektaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Milletin sofrasına ucuz domates götürmesi dışında bu çiftçinin bir talebi yok. Ama maalesef AKP politikaları üreticiyi kazanamaz, tüketiciyi de tüketemez hale getirdi" dedi.


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