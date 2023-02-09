Kredi hacmi geçen hafta 75,4 milyar lira arttı

Yayınlanma: 09 Şubat 2023 - 14:54

Güncelleme: 09 Şubat 2023 - 14:54

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, 3 Şubat haftasında kur korumalı TL mevduat hesabı 1 haftada 48.9 milyar lira artarak 1 trilyon 455 milyar 736,3 milyon liraya çıktı. 6 Ocak haftasında gerilediği 1 trilyon 370 milyar 9 milyon liradan 1 ayın ardından 85.7 milyar liralık artış yaşanmış oldu.

Merkez Bankası'nın tarafı olduğu KKM hesaplarında faiz sınırının kaldırılması ve ihracatçılara yüzde 40 ihracat geliri sonrası dövizini KKM yapması halinde veriler teşvikle KKM'deki artışın devam etmesi bekleniyor.

BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN KREDI HACMİ 75,38 MİLYAR LİRA OLDU

Öte yandan BDDK verilerine göre, sektörün kredi hacmi 3 Şubat itibarıyla 75 milyar 380 milyon lira arttı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 7 trilyon 801 milyar 294 milyon liradan 7 trilyon 876 milyar 674 milyon liraya çıktı. Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), geçen hafta 5 milyar 985 milyon lira arttı ve 9 trilyon 197 milyar 896 milyon lira oldu.

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 3 Şubat itibarıyla 12 milyar 830 milyon lira artışla 1 trilyon 132 milyar 418 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 363 milyar 929 milyon lirası konut, 53 milyar 812 milyon lirası taşıt ve 714 milyar 676 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 4 milyar 32 milyon lira artarak 980 milyar 448 milyon liraya yükseldi. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da yüzde 2,6 artarak 491 milyar 808 milyon lira oldu. Bireysel kredi kartı alacaklarının 248 milyar 594 milyon lirası taksitli, 243 milyar 214 milyon lirası taksitsiz oldu.