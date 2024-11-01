Kredi kartı borçlarında yeni dönem: Borç yapılandırma bugün başladı!

Türkiye'de kredi kartı borcu yapılandırma düzenlemesi yürürlüğe girdi. 1 Kasım 2024 itibarıyla uygulanan yeni karar, borçlarını ödemekte zorlanan vatandaşlar için 60 aya kadar yapılandırma imkanı sunuyor. Ancak, bu haktan yararlanmak için belirli şartların sağlanması gerekiyor.

Kredi kartı borçlarında yeni dönem: Borç yapılandırma bugün başladı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.11.2024 - 11:02

Türkiye'de kredi kartı kullanıcılarını etkileyen yeni düzenleme yürürlüğe girdi. 1 Kasım 2024 itibarıyla uygulamaya konulan kredi kartı borcu yapılandırma kararı, borçlarını ödemekte zorluk çeken vatandaşlar için önemli bir fırsat sunuyor. Artık biriken borçlar 60 aya kadar yapılandırılabilecek.

YENİ YAPILANDIRMA İMKANI

Bu düzenleme sayesinde bireysel kredi kartı sahipleri, biriken borçlarını 60 aya kadar yapılandırma imkanına sahip olacak. Merkez Bankası ve BDDK'nın aldığı bu karar, borçlulara bir nebze de olsa rahatlama sağlayacak.

Kredi kartı borç yapılandırmasından faydalanmak için belirli şartların sağlanması gerekmektedir. Bu çerçevede yeni düzenlemenin detayları, başvuru koşulları ve uygulanacak faiz oranları dikkatle takip ediliyor.

KREDİ KARTI BORÇ YAPILANDIRMA ŞARTLARI NELER?

Yeni düzenleme ile borçlu kişiler, mevcut borç bakiyelerini belirlenen koşullar çerçevesinde 60 aya kadar yapılandırma imkanına sahip olacak.

60 ay yapılandırma imkanından yararlanabilmek için kart sahiplerinin dönem borcunun asgari tutarını ödeyememiş olmaları gerekiyor. Ödeme planı oluşturulurken, her ayın taksit tutarı asgari ödeme tutarına eklenerek belirlenecek. Ancak, yapılandırılan borcun en az yarısı ödenmeden kart limiti artırılmayacak.


Etiketler: #kredi kartı #Yapılandırma #BDDK

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