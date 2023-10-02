Kredi kartı komisyonu yükselmişti... 'Fedakârlık' çağrısı

Yayınlanma: 02.10.2023 - 03:00

Güncelleme: 02.10.2023 - 03:00

Komisyon artışları için bankalara yönelik ilk tepkiyi geçen hafta Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) göstermişti. Bankaları “emeksiz ortak” olarak niteleyen akaryakıt istasyonları “Kapalı istasyon görürseniz şaşırmayın” demişti.

(Bendevi Palandöken)



‘PİYASALARDA DURGUNLUK VAR’

Konuyu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a aktardıklarını söyleyen Türkiye Esnaf Sanaatkârlar Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken de bankaların en yoğun çalıştığı kesimin esnaf olduğunu hatırlattı ve bankalara şu çağrıda bulundu: “Bu sıkıntılı dönemde herkes elini taşın altına koymalı. İşler iyiyken esnafa kampanyalar yapmanın bir anlamı yok. Hem esnaf hem de yurttaşın zorda olduğu bu günlerde destek verin bize.”

Tüketiciye yönelik taksit sınırlamalarını da yorumlayan Palandöken, “Veresiye defterleri yeniden kullanılmaya başlandı. Piyasalarda durgunluk var, işler düşüyor” dedi.

(Erol Dündar)



‘POST KULLANMAYIN’

Tekel Bayileri Dayanışma Derneği Başkanı Erol Dündar da bankaların esnafın kârına ortak olduğunu söyleyerek şöyle konuştu:

“Kârımızın neredeyse yarısını bankalara veriyoruz. Sigaradaki kâr oranımız yüzde 3, alkolde ise yüzde 8’dir. Buna karşın bankanın komisyonu yüzde 3.1’e çıktı. Tüketiciyle karşı karşıya kalmaya başladık. Esnafımızla görüşüyoruz mümkünse post kullanmayın çağrısı yapacağız. Ama halkın da nakiti olmadığı için kredi kartına yükleniyor mecburen. Olan yine halka olacak. Devlet acilen olaya müdahil olmalı ve yüzde 500 kâr açıklayan bankaları elini taşın altına koymaya zorlamalı.”

(Mehmet Bülent Deniz)



‘AYNI GEMİDE MİYİZ?’

Tüketici Birliği Federasyonu Başkanı Mehmet Bülent Deniz de bankalardan fedakârlık istedi. Birçok esnafın kredi kartı kullanımını kaldırdığını söyleyen Deniz, “Maalesef ki tüketicimiz alışverişin yüzde 70’ini kredi kartıyla yapmak zorunda kaldı. Esnafın kredi kartı kullanımını bırakması veya kart kullanımına komisyon eklemesi zaten diplerde olan alım gücünü daha da düşürecektir. Bu konuda sorumluluk bankalara düşüyor.Yüzde 2.1 komisyon alsalar kârlılıklarında büyük sarsıntılar olmaz. Madem aynı gemideyiz o zaman bir fedekârlık yapsınlar” diye konuştu.