Kredi kartı ve kredi borcu olanları yakından ilgilendiriyor... BDDK'den yeni düzenleme!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bireysel kredi kartı borçları, ihtiyaç kredileri ve kredili mevduat hesaplarına (KMH) ilişkin yeni düzenlemeleri yürürlüğe aldı. Düzenlemelerle borç yapılandırmasına imkan sağlanırken, kredi limitlerinin gelirle uyumlu hale getirilmesi hedeflendi.

İHTİYAÇ KREDİLERİ, AZAMİ 48 AY VADEYLE YENİDEN YAPILANDIRILACAK

BDDK'nın kararına göre, dönem borcu kısmen ya da tamamen ödenmemiş bireysel kredi kartları ile ödemesi 30 günden fazla gecikmiş ihtiyaç kredileri yeniden yapılandırılabilecek. Borçluların, yapılandırma tarihindeki borç bakiyeleri için üç ay içinde talepte bulunmaları halinde borçlar azami 48 ay vadeyle yeniden düzenlenebilecek.

YENİ KREDİ KART ÇIKARTILIRKEN GELİR DÜZEYİ TEYİT EDİLECEK

Kredi kartı limitlerine ilişkin düzenlemeler kapsamında ise kart hamillerinin sektördeki toplam kredi kartı limitinin, ilk yıl için aylık ortalama gelirin en fazla iki katı, ikinci yıldan sonra ise en fazla dört katı olması uygulamasının devam edeceği belirtildi. Yeni kredi kartı çıkarılması veya mevcut kart limitlerinin artırılması işlemlerinde yalnızca aylık veya yıllık ortalama gelir dikkate alınacak ve gelir düzeyi bankalarca uygun görülen belgelerle teyit edilecek.

Ayrıca, tüm bankalardaki toplam kredi kartı limiti 400 bin TL'nin üzerinde olan kart hamillerinin, son bir yıl içinde en yüksek harcamanın yapıldığı hesap kesim tarihindeki kullanılmayan kart limitlerinin bankalar tarafından kısmen azaltılabileceği ifade edildi. Bankaların, tüm kart hamillerinin kredi kartı limitlerini 1 Ocak 2027 tarihine kadar aylık veya yıllık ortalama gelirleriyle uyumlu hale getirmesi öngörüldü.

KREDİLİ MEVDUAT HESABINA İLİŞKİN DÜZENLEME

Kredili mevduat hesaplarına yönelik düzenlemeyle de bireysel müşterilere açılacak yeni KMH'ler ile mevcut limit artışlarında, KMH limitinin müşterinin belgelerle tespit edilen aylık ortalama gelirinin en fazla iki katı olarak belirlenmesi kararlaştırıldı. Eğitim ödemeleri amacıyla bankalar ile eğitim kurumları arasında yapılan sözleşmeler kapsamında tanınan KMH limitleri ise bu sınırlamanın dışında tutuldu. Ayrıca, bireysel müşterilere ait KMH limitlerinin kullanılmayan kısmı için bankaların sermaye yeterliliği hesaplamalarında yükümlülükler artırıldı.