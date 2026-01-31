BDDK kararı: Konut kredilerinde birinci el-ikinci el ayrımı kaldırıldı

Cumhuriyet Gazetesi Logo
31.01.2026 09:20:00
Haber Merkezi
BDDK, konut kredilerinde değişiklikler yaptı. Birinci ve ikinci el konut ayrımı kalktı, 'C' enerji sınıfı konutlar da avantajlı kredi kapsamına alındı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) kredi ve kredi kartlarının kullanıma ilişkin yeni kararlar ve düzenlemeler hakkında yazılı açıklama yaptı.

BDDK, Sanal Ortamda Yasa Dışı Bahis, Şans Oyunları ve Kumarla Mücadele Eylem Planı ile uyumlu olarak ve 21.01.2026 tarihli Finansal İstikrar Komitesi toplantısında eşgüdüm içerisinde alınan finansal istikrarın sağlanmasına yönelik koordineli makro ihtiyati kararlar doğrultusunda; Finansal kaynakların alt gelir gruplarını destekleyecek şekilde verimli kullanımıyla kredi sisteminin etkinliğinin artırılması, finansal istikrarın güçlendirilmesi, finansal tüketicinin korunmasına yönelik olarak, borçluluğun gelirle uyumunun ve sürdürülebilir ödeme performansının sağlanması, dolandırıcılığın önlenmesi ve yasa dışı bahis ile etkin mücadele kapsamında finansal tüketicilerin korunması saikiyle, kullanılmayan kredi kartı limitlerinin suistimalinden kaynaklı oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçilmesi ve bankacılık sektörüne ilişkin düzenleyici çerçevenin uluslararası düzenlemelerle uyumunun sağlanması amaçlarıyla yeni kararlar aldı.

BİRİNCİ EL-İKİNCİ EL AYRIMI KALDIRILDI

Buna göre tüketicilere kullandırılan konut kredilerinde; kredi tutarının teminat olarak alınan konutun değerine oranı açısından birinci el-ikinci el konut ayrımı kaldırıldı. 2010 yılından sonra yapılan binaların enerji sınıfı için asgari şart olan C enerji sınıfına sahip konutlar da avantajlı kredi değer oranı uygulanan konutlar kapsamına alındı. Bu çerçevede, konut kredilerine ilişkin düzenlemelerde enerji verimliliği yüksek, görece depreme dayanıklı yeni konutların alımı ile ilk konutunu edinecek tüketicilerin desteklenmesine yönelik değişiklikler yapıldı. Tüketicinin kendisinin, eşinin veya 18 yaş altındaki çocuklarının malik olduğu en az bir konutunun bulunması halinde ise; belirlenen kredi değer oranlarının azaltılarak uygulanmasına devam edilecek.

 

