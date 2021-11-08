Kripto para piyasasında ilk kez... Barajı aştı
Son 24 saatte yüzde 4.2 artan kripto para piyasalarının toplam değeri ilk kez 3 trilyon doların üzerine çıktı.
Kripto para piyasaları yeni haftaya hızlı yüklelişle girdi. Son 24 saatte yüzde 4.2 artan piyasaların toplam değer 3 trilyon doların üzerine çıktı.
Böylece piyasalar ilk kez 3 trilyon dolar barajını aştı. Kripto para piyasaları 2 trilyon dolar barajını nisan ayının başında geçmişti.
NTV'nin aktardığın göre, Coingecko'da yer alan bilgilere göre saat 9.50 itibariyle Bitcoin yüzde 7 yükseldi. BTC'nin fiyatı 66 bin 250 dolar seviyesine çıkarken piyasa hakimiyeti yüzde 41.34'e geldi.
Ethereum da yükselişe geçti. ETH'nin fiyatı yüzde 4.5 artarak 4 bin 771 dolar oldu.
Ripple cephesinde de hızlı bir yükseliş görüldü. XRP'nin fiyatı yüzde 10 artarak 1.3 dolara geldi.
Dogecoin'deki yükseliş de yüzde 5 civarında yaşandı. DOGE'un fiyatı 27 cent'i geçti.
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