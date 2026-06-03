Kripto piyasasında kan kaybı sürüyor: Bitcoin'de üç günde dev kayıp

Bitcoin, jeopolitik risklerdeki artış ve borsa yatırım fonlarından yaşanan çıkışların etkisiyle sert değer kaybetti. Kripto para piyasasında satış baskısı hızlanırken, son günlerde yaşanan düşüşle birlikte piyasa değerinde büyük kayıp oluştu.

BITCOIN ÜÇ GÜNDE YÜZDE 10’A YAKIN GERİLEDİ

Lider kripto varlık Bitcoin, son 24 saatte yüzde 4’ten fazla değer kaybederek saat 10.30 itibarıyla 67 bin 150 dolar seviyesine geriledi. Böylece Bitcoin, son üç işlem gününde yaklaşık yüzde 10’a yakın düşüş yaşamış oldu.

Piyasadaki satış dalgası yalnızca Bitcoin ile sınırlı kalmadı. Ethereum, Ripple ve Solana gibi büyük kripto para birimlerinde de sert kayıplar görüldü.

Haftanın başından bu yana devam eden düşüşlerle birlikte kripto para piyasasının toplam değerinden yaklaşık 160 milyar dolar silindi.

KURUMSAL SATIŞLAR PİYASAYI BASKILADI

Kripto piyasasında satış baskısının temel nedenlerinden biri, Bitcoin’in en büyük kurumsal yatırımcılarından biri olan Strategy’nin gerçekleştirdiği satış oldu.

Şirket, toplam değeri 60 milyar doların üzerindeki Bitcoin portföyünün küçük bir bölümünü oluşturan 32 adet Bitcoin’i yaklaşık 2,5 milyon dolar karşılığında sattı.

Satış miktarı, şirketin elindeki 843 bin 706 Bitcoinlik rezervle kıyaslandığında oldukça sınırlı kalsa da yatırımcılar bu hamleyi, Strategy Yönetim Kurulu Başkanı Michael Saylor’ın uzun süredir savunduğu “asla satma” yaklaşımından geri adım olarak yorumladı.

SPOT BITCOIN ETF’LERİNDE ÇIKIŞ SÜRÜYOR

Bitcoin üzerindeki baskı, fon akımlarında da etkisini gösterdi. ABD’de işlem gören spot Bitcoin ETF’lerinden son 12 işlem gününde yaklaşık 4 milyar dolarlık çıkış yaşandı.

Bu süreç, spot Bitcoin ETF’lerinde şimdiye kadar görülen en uzun kesintisiz çıkış serisi olarak kayıtlara geçti.

Türev piyasalarda da sert hareketler dikkat çekti. Son 24 saatte yaklaşık 1,6 milyar dolarlık yükseliş yönlü kripto pozisyonunun tasfiye edildiği belirtildi.

BITCOIN NASDAQ’TAN NEGATİF AYRIŞTI

Bitcoin’in performansı teknoloji hisselerinden de belirgin şekilde ayrıştı. Teknoloji şirketlerinin yoğunlukta olduğu Nasdaq 100 Endeksi salı günü tarihi zirvesine yükselirken, yapay zeka şirketlerine yönelik yatırım iştahının artması kripto para piyasasından sermaye çıkışını hızlandırdı.

Son bir yılda Nasdaq 100 Endeksi yüzde 41,5 yükselirken, Bitcoin aynı dönemde yüzde 37 değer kaybetti. Lider kripto para, geçen yıl gördüğü zirvenin yaklaşık yüzde 48 altında işlem görmeye devam ediyor.