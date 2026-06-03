SGK uzmanı İsa Karakaş’tan emeklilik planı yapanlara uyarı: Kıdem tazminatı için 'temmuz dilekçesi' kritik

Milyonlarca çalışanın gözü temmuz ayında yapılacak maaş artışlarına çevrilirken, SGK uzmanı İsa Karakaş kıdem tazminatı tavanına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Karakaş, memur maaş katsayısındaki değişimle birlikte kıdem tazminatı tavanının yeniden yükseleceğini belirtti.
KIDEM TAZMİNATI TAVANI YENİDEN GÜNCELLENECEK
İş Kanunu’na göre bir işçiye ödenecek yıllık kıdem tazminatı, en yüksek devlet memurunun yıllık emeklilik ikramiyesini aşamıyor.
SGK uzmanı İsa Karakaş, geçmiş dönemlerde bu sınırın aşılması halinde hapis ve para cezası uygulandığını, 2003 yılında yürürlüğe giren düzenleme sonrası cezaların kaldırıldığını ancak Yargıtay kararlarının bu konuda oldukça katı olduğunu ifade etti.
Karakaş, ocak ve temmuz dönemlerinde güncellenen memur maaş katsayılarının kıdem tazminatı tavanını belirlediğini vurguladı.
'İŞ KANUNU AÇIK VE NETTİR'
İsa Karakaş yazısında şu ifadeleri kullandı:
İş Kanunu açık ve nettir. Bir işçinin yıllık kıdem tazminatı, en yüksek devlet memurunun yıllık emeklilik ikramiyesini geçemez. Geçmiş dönemlerde bu sınırı aşmak hapis ve para cezası demekti.
2003 yılında yürürlüğe giren yeni kanunla bu cezalar tarihe karıştı. Ancak Yargıtay içtihatları son derece katıdır. Ocak ve temmuz aylarında güncellenen memur maaş katsayılarına göre belirlenen bu tavan delinemez.
Asgari ücretle çalışanların tazminatı ise doğrudan asgari ücret artış oranına göbekten bağlıdır. Bugün, yani 01 Ocak 2026 ile 30 Haziran 2026 tarihleri arasında tavan 64.948,77 TL olarak uygulanıyor.
Bir önceki dönemde bu rakam 53.919,68 TL idi. İşte bu çizgi, 01 Temmuz 2026 itibarıyla yeniden çizilecek
TEMMUZ ZAMMIYLA TAVAN 74 BİN TL’Yİ AŞABİLİR
Karakaş, temmuz ayında memur maaşlarına yapılacak artışta toplu sözleşme hükümleri ile enflasyon farkının belirleyici olacağını kaydetti.
Ocak-nisan dönemindeki dört aylık kümülatif enflasyon farkı ve yüzde 7’lik toplu sözleşme artışıyla birlikte yüzde 10,51’lik artışın şimdiden kesinleştiğini belirten Karakaş, Merkez Bankası’nın Piyasa Katılımcıları Anketi’ndeki beklentilere göre yeni tahminlerini paylaştı.
Karakaş, mayıs ayında yüzde 1,89 haziran ayında ise yüzde 1,52 enflasyon beklentisinin öne çıktığını ifade ederek şu değerlendirmeyi yaptı:
Neticede, Temmuz 2026 memur maaş zammının yüzde 7'lik toplu sözleşme payıyla birlikte ortalama yüzde 14 civarında gerçekleşmesi bekleniyor. Beklenen yüzde 14'lük artış ihtimali gerçekleşirse ne olacak?
Hâlen 64.948,77 TL olan kıdem tazminatı tavanı tam 74.042 TL seviyesine fırlayacak. Bu da yüksek gelirli bir çalışan için çalışılan her yıl adına fazladan yaklaşık 9.095 TL demektir.
Örnek: Brüt maaşı 118.000 TL olan bir çalışan, haziran bitmeden emekli olursa her yıl için en fazla 64.948 TL alabilir.
Temmuz Artışı: Aynı çalışan temmuz ayında veya sonrasında (31.12.2026 gününe kadar) emeklilik dilekçesini verirse, her yıl için tahmini 74.042 TL alacak.
Kazanç: 20 yıl kıdemi olan bir işçinin cebine fazladan tam 181.900 TL ilave tazminat girecek. “Acele işe şeytan karışır.” Mecburiyet yoksa temmuzdan önce verilecek fevri bir emeklilik kararı, her yıl için büyük bir kayıp doğurur
ASGARİ ÜCRETLİLER İÇİN DURUM DEĞİŞMİYOR
Karakaş, kıdem tazminatı tavanının altında maaş alan çalışanlar ile asgari ücretliler açısından Temmuz ayında önemli bir değişiklik beklenmediğini belirtti.
Asgari ücretle çalışanların kıdem tazminatının 31 Aralık 2026 tarihine kadar yıllık 33.030 TL üzerinden hesaplanmaya devam edeceğini ifade eden Karakaş, tavanın altında maaş alan çalışanlar için erken veya geç ayrılmanın ek bir avantaj ya da kayıp oluşturmayacağını kaydetti.