SGK uzmanı İsa Karakaş’tan emeklilik planı yapanlara uyarı: Kıdem tazminatı için 'temmuz dilekçesi' kritik

Karakaş, mayıs ayında yüzde 1,89 haziran ayında ise yüzde 1,52 enflasyon beklentisinin öne çıktığını ifade ederek şu değerlendirmeyi yaptı:

Neticede, Temmuz 2026 memur maaş zammının yüzde 7'lik toplu sözleşme payıyla birlikte ortalama yüzde 14 civarında gerçekleşmesi bekleniyor. Beklenen yüzde 14'lük artış ihtimali gerçekleşirse ne olacak?

Hâlen 64.948,77 TL olan kıdem tazminatı tavanı tam 74.042 TL seviyesine fırlayacak. Bu da yüksek gelirli bir çalışan için çalışılan her yıl adına fazladan yaklaşık 9.095 TL demektir.

Örnek: Brüt maaşı 118.000 TL olan bir çalışan, haziran bitmeden emekli olursa her yıl için en fazla 64.948 TL alabilir.

Temmuz Artışı: Aynı çalışan temmuz ayında veya sonrasında (31.12.2026 gününe kadar) emeklilik dilekçesini verirse, her yıl için tahmini 74.042 TL alacak.

Kazanç: 20 yıl kıdemi olan bir işçinin cebine fazladan tam 181.900 TL ilave tazminat girecek. “Acele işe şeytan karışır.” Mecburiyet yoksa temmuzdan önce verilecek fevri bir emeklilik kararı, her yıl için büyük bir kayıp doğurur