Kripto varlık borsası Bittrex iflas başvurusunda bulundu
Seattle merkezli kripto para borsası Bittrex SEC şikayetinin ardından iflasa karşı korunma başvurusu yaptı.
Mart ayında ABD’deki faaliyetlerine son vereceğini açıklayan kripto para Borsası Bittrex, ABD’de kayıtlı şirketi Bittrex Inc. için iflas başvurusunda bulundu.
Bittrex’in ABD dışındaki operasyonları, Bittrex Inc. değil, Bermuda’da kayıtlı Bittrex Global Ltd. üzerinden yürütülüyor.
Bittrex, mart ayında ABD sermaye piyasaları düzenleyici kuruluşu SEC’den bir uyarı mektubu almıştı. Kuruluş, birkaç hafta sonra ise borsaya dava açtı.
Dava resmi olarak açılmadan önce Bittrex, ABD’den çekileceğini duyurmuştu.
SEC, Bittrex’i platformun kayıt dışı şekilde işletildiği ve platform üzerinde ALGO, OMG, DASH ve TKN gibi yatırım sözleşmesi niteliğinde olan varlıkların alım satımına aracılık edildiğini öne sürmüştü.
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