Altın ve gümüş peş peşe düştü: Toparlanma için tarih açıklandı

Altın fiyatları çarşamba günü üst üste ikinci işlem gününde de geriledi. ABD ile İran arasında yeniden yükselen tansiyon, çatışmanın kısa sürede sona ereceğine yönelik beklentileri zayıflatırken, piyasalarda enflasyon ve faiz görünümüne ilişkin belirsizlikleri artırdı.

ALTIN VE GÜMÜŞ FİYATLARINDA GERİLEME

Spot altın yüzde 1,3 düşüşle ons başına 4.450 dolar seviyesine indi. ABD’de haziran vadeli altın kontratları ise yüzde 1’in üzerinde kayıpla 4.451 dolara geriledi.

Gümüş fiyatlarında da sert düşüş görüldü. Gümüş, yüzde 3’ü aşan kayıpla 74 dolar seviyesine indi.

İran’ın salı günü yaptığı açıklamada, ABD’nin Hürmüz Boğazı yakınındaki hedeflere saldırarak ateşkesi ihlal ettiğini öne sürmesi, savaşın sona ermesine yönelik umutları zayıflattı.

FED BEKLENTİLERİ ALTIN ÜZERİNDE BASKI KURUYOR

FXTM Kıdemli Araştırma Analisti Lukman Otunuga, ABD ile İran arasında olası bir barış anlaşmasına yönelik beklentilerin zayıflamasının altın fiyatlarını baskıladığını belirtti.

Otunuga, çatışmanın yarattığı fiyat baskıları nedeniyle Fed’in faiz artırabileceğine yönelik beklentilerin güçlenmesinin de altın üzerinde ek baskı yarattığını ifade etti.

Analistler, enflasyon baskısına ilişkin yeni sinyallerin Fed’in faizleri daha uzun süre yüksek tutabileceği beklentisini artırabileceğini ve bunun altın fiyatlarında aşağı yönlü riski güçlendirebileceğini değerlendiriyor.

FED YETKİLİLERİNİN AÇIKLAMALARI TAKİP EDİLİYOR

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, Fed’in yükselen enflasyon risklerini kontrol altında tutmaya odaklanması gerektiğini söyledi. Kashkari, faiz oranlarında yeni bir değişiklik için ise henüz erken olduğunu ifade etti.

CME Group FedWatch verilerine göre yatırımcılar, Fed’in bu yıl faiz artırımı yapabileceğini fiyatlamaya devam ediyor. Aralık ayında 25 baz puanlık faiz artışı ihtimali yüzde 37 seviyesinde bulunuyor.

GÖZLER PCE VERİSİNDE

Yatırımcılar, Fed Başkan Yardımcısı Philip Jefferson ve Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook başta olmak üzere Fed yetkililerinin açıklamalarını yakından izliyor.

Perşembe günü açıklanacak ABD Nisan ayı Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) verisinin de Fed’in para politikası açısından önemli sinyaller vermesi bekleniyor.

ALTIN İÇİN YIL SONU BEKLENTİSİ

Commerzbank tarafından yayımlanan değerlendirmede, ABD-İran gerilimindeki azalmanın altın fiyatları açısından olumlu bir gelişme olabileceği belirtildi.

Banka, yıl sonuna kadar altın fiyatlarında yeniden yükseliş yaşanabileceğini öngördü.