Kritik veri açıklandı: ABD'de tarım dışı istihdam ocakta beklentiyi aştı! Altın fiyatları yükseldi

ABD'de tarım dışı istihdam ocak ayında beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Tarım dışı istihdam 180 binlik beklentiye karşın 353 bin arttı. İşsizlik yüzde 3,7'de kaldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.02.2024 - 16:44
Kritik veri açıklandı: ABD'de tarım dışı istihdam ocakta beklentiyi aştı! Altın fiyatları yükseldi
Abone Ol google-news

Piyasaların merakla beklediği  ABD'de tarım dışı istihdam verisi açıklandı.

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, tarım dışı istihdam ocak ayında 353 binle beklentilerin çok üzerinde arttı. Beklenti artışın 180 bin olmayı yönündeydi.

Ülkede işszilik oranı yüzde 3,7'de sabit kaldı. İşsizliğin yüzde 3,8'e yükselmesi bekleniyordu.

Verinin ardından altın fiyatları gerilerken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3,98'e yükseldi. Ons altın fiyatı 20.38 gram altın ise 2059'dan işlem görüyor.

 


tarım dışı istihdam haberleri ABD haberleri altın haberleri altın fiyatları haberleri

İlgili Haberler

Yatırımcılar dikkat! Altın fiyatları sınırlı yükselişte... Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 2 Şubat 2024 altın fiyatları...

Yatırımcılar dikkat! Altın fiyatları sınırlı yükselişte... Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 2 Şubat 2024 altın fiyatları...
Altının kilogram fiyatı geriledi

Altının kilogram fiyatı geriledi
Fed faiz kararını açıkladı: Altın fiyatlarında son durum! Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 1 Şubat 2024 altın fiyatları...

Fed faiz kararını açıkladı: Altın fiyatlarında son durum! Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 1 Şubat 2024 altın fiyatları...
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon