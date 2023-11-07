Kriz aşıldı... Ankara'da özel halk otobüslerine gelir desteği kararı

Yayınlanma: 07.11.2023 - 11:30

Güncelleme: 07.11.2023 - 11:30

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi, kasım ayı birinci toplantısında, özel halk otobüsü (ÖHO) işletmecilerine gelir desteği verilmesini oy birliğiyle kararlaştırdı.

ÖHO işleticilerine ücretsiz taşıdıkları yolcu başına 4 lira, abonman taşıdıkları yolcu başına ise 2 lira gelir desteği ödemesi yapılacak.

ÜCRETSİZ TAŞIDIKLARI YOLCU BAŞINA 4 LİRA ÖDEME

Ayrıca, 202-7 Yenimahalle-Kızılay 220-7 Mamak-Batıkent-Jandarma ve 427-7 Subayevleri-Aşağı Ayrancı, 145-7 Dikmen-Atapark, 263-7 Etlik-Balgat ve 297-7 Abidinpaşa-Batıkent hat numaralı ÖHO'lara ise yolcu sayılarının az olması ve işletme giderlerinin fazla olması nedeniyle ücretsiz taşıdıkları yolcu başına 4 lira, abonman taşıdıkları yolcu başına da 4 lira gelir desteği ödemesi sağlanacak.

Şehir merkezinde faaliyet göstermekte olan Ankara Özel Halk Otobüsleri Kooperatifine bağlı (AHOK) araçlarda ücretsiz taşıdıkları yolcu başına 7.30 lira, abonman taşıdıkları yolcu başına 5.30 lira gelir desteği ödenecek.

Çevre ilçelerde faaliyet göstermekte olan ÖHO'lara ise ücretsiz taşıdıkları yolcu başına her ilçenin kendi tam bilet tarifesi üzerinden, öğrenci kartlar için ise ödemelerin her biniş başına her ilçenin kendi tam tarifesinin yüzde 10'u oranında gelir desteği ödemesinde bulunulacak.

Karara göre, 16 Haziran 2023 ile 31 Mart 2024 tarihleri arasında yapılacak gelir desteği ödemelerinin yanı sıra usulsüz kullanımların önüne geçilebilmesi için ise araçlarda günlük ücretsiz kart kullanımı ilk dört biniş üzerinden hesaplanacak.

Gelir desteği ödemeleri bireysel işleticilerde araç bazında, diğerlerinde kooperatif olarak ücretsiz taşınan yolcu sayılarının son 3 ayın ortalamasının yüzde 10'unu geçmeyecek şekilde hesaplanarak verilecek. Ayrıca yapılacak incelmelerde usulsüz kullanım şüphesi doğuracak herhangi bir durumda ödeme yapılmayacak.

Meclisin aldığı karar, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın imzalamasının ardından yürürlüğe girecek.

ÜCRETSİZ YOLCU TAŞIMA TARTIŞMASI

Özel halk otobüsü sahipleri, artan maliyetler sebebiyle bugün itibarılma ücretsiz yolcu taşımayacaklarını açıklamıştı.

Bu karara Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden tepki gelmişti. Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, ücretsiz yolcu gruplarını taşımayan otobüslere yönelik yasal işlem yapılacağını ve gelir desteği verilmeyeceğini belirtmişti.