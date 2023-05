‘Kriz kahini’nden çarpıcı uyarı: ‘Eğer Erdoğan kazanırsa topyekun bir kriz olacak’

2008 küresel finans krizini tahmin eden ‘kriz kahini’ olarak anılan ünlü ekonomist Nouriel Roubini, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda 2023 seçimlerinde Cumhur İttifakı adayı ve AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kazanması durumunda Türkiye ekonomisinin yaşayabileceklerini yorumladı.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda seçimleri Erdoğan’ın kazanması durumunda Türkiye’nin topyekun kur ve finansal krize gireceğini söyleyen ekonomist Roubini şunları söyledi:

“Merkez Bankası’nın net rezervleri eksi 60 milyar dolar seviyesinde, cari açık artıyor ve enflasyon da kontrolden çıkmış durumda. Sermaye kontrolü bu tren kazasını ancak geciktirebilir.”

If, likely, Erdogan wins the presidency, Turkey will experience a full fledged currency & financial crisis. Net CB reserves are already negative to the tune of $60bn, the current account deficit is surging and inflation is runaway. Capital control can only delay this train wreck