2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

‘Kriz kahini’nden çarpıcı uyarı: ‘Eğer Erdoğan kazanırsa topyekun bir kriz olacak’

Kriz kahini olarak anılan ünlü ekonomist Nouriel Roubini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda seçimleri Erdoğan’ın kazanması halinde Türkiye ekonomisinin ‘topyekun bir krize’ gireceğini söyledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.05.2023 - 12:28
‘Kriz kahini’nden çarpıcı uyarı: ‘Eğer Erdoğan kazanırsa topyekun bir kriz olacak’
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2008 küresel finans krizini tahmin eden ‘kriz kahini’ olarak anılan ünlü ekonomist Nouriel Roubini, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda 2023 seçimlerinde Cumhur İttifakı adayı ve AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kazanması durumunda Türkiye ekonomisinin yaşayabileceklerini yorumladı. 

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda seçimleri Erdoğan’ın kazanması durumunda Türkiye’nin topyekun kur ve finansal krize gireceğini söyleyen ekonomist Roubini şunları söyledi: 

“Merkez Bankası’nın net rezervleri eksi 60 milyar dolar seviyesinde, cari açık artıyor ve enflasyon da kontrolden çıkmış durumda. Sermaye kontrolü bu tren kazasını ancak geciktirebilir.”


Nouriel Roubini Türkiye ekonomisi Kur kriz finans

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