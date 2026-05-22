Kültür ve Turizm Bakanlığı duyurdu: Nisan ayında turist sayısında dev düşüş

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü’nden alınan geçici verilere dayanarak 2026 yılı Nisan ayı yabancı ziyaretçi istatistiklerini yayımladı.

Buna göre nisan ayında Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 9,44 azalarak 3 milyon 532 bin 505 olarak kaydedildi.

İSTANBUL EN ÇOK ZİYARET EDİLEN ŞEHİR OLDU

Nisan ayında yabancı ziyaretçilerin en fazla giriş yaptığı iller sıralamasında İstanbul ilk sırada yer aldı.

İstanbul yüzde 41,72 pay ile 1 milyon 473 bin 718 ziyaretçi ağırladı. İstanbul’u yüzde 25,99 ile 918 bin 164 ziyaretçiyle Antalya, yüzde 9,34 ile 330 bin 25 ziyaretçiyle Edirne, yüzde 4,59 ile 161 bin 967 ziyaretçiyle Muğla ve yüzde 3,03 ile 107 bin 12 ziyaretçiyle Artvin takip etti.

OCAK-NİSAN DÖNEMİNDE DE DÜŞÜŞ VAR

2026 yılı Ocak-nisan dönemine bakıldığında Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,08 azalarak 10 milyon 369 bin 762 olduğu bildirildi.

İLLERE GÖRE ZİYARETÇİ DAĞILIMI

Ocak-nisan döneminde en fazla ziyaretçi ağırlayan il İstanbul oldu. İstanbul, yüzde 51,47 pay ile 5 milyon 337 bin 365 ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.

İstanbul’u yüzde 15,69 ile 1 milyon 626 bin 881 ziyaretçiyle Antalya, yüzde 10,29 ile 1 milyon 67 bin 150 ziyaretçiyle Edirne, yüzde 3,86 ile 399 bin 944 ziyaretçiyle Artvin ve yüzde 2,43 ile 252 bin 68 ziyaretçiyle İzmir izledi.