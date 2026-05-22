Bakanlık duyurdu: Ödemeler hesaplara yatırıldı

22.05.2026 11:28:00
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, güncellenen doğum yardımı kapsamında nisan ve mayıs ayı ödemelerini Kurban Bayramı öncesinde annelerin hesaplarına yatırdıklarını açıkladı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, 2025 Aile Yılı kapsamında doğum yardımı miktarlarının güncellendiğini hatırlattı.

Buna göre, 1 Ocak 2025 itibarıyla doğan ilk çocuk için tek seferlik 5 bin TL, ikinci çocuk için aylık 1500 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar için ise aylık 5 bin TL destek veriliyor.

1 MİLYON 70 BİN ÇOCUK DESTEKTEN YARARLANDI

Göktaş, doğum yardımlarından bugüne kadar 1 milyon 70 bin 123 çocuğun faydalandığını belirtti.

Destekten yararlanan çocukların 445 bin 20’sinin ailelerin ilk çocuğu, 328 bin 697’sinin ikinci çocuğu, 296 bin 406’sının ise üçüncü ve üzeri çocuklar olduğu bildirildi.

Hak sahiplerinden 24 bin 81 kişinin ikiz ve üzeri çocuğa sahip olduğunu aktaran Göktaş, iki, üç ve üzeri toplam 625 bin 103 çocuk için düzenli ödeme yapıldığını ifade etti.

MAYIS AYI ÖDEMELERİ BAYRAM ÖNCESİ HESAPLARA GEÇTİ

Aile ve Nüfus 10 Yılı kapsamında yurttaşlara sunulan önemli desteklerden birinin doğum yardımları olduğunu vurgulayan Göktaş, şu ifadeleri kullandı:

Bu kapsamda mayıs ayı doğum yardımı ödemelerini, Kurban Bayramı öncesinde ailelerin ihtiyaçlarını karşılamalarına katkı sağlamak amacıyla bugün itibarıyla annelerin hesaplarına yatırdık. Böylece bugüne kadar doğum yardımından faydalanan toplam 1 milyon 50 bin 401 annenin hesabına 18 milyar liralık ödeme gerçekleştirmiş olduk. Bakanlık olarak aile olmayı teşvik eden, sürdürülebilir destek mekanizmalarıyla sağlıklı, bilinçli aileleri güçlendirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ödemelerin bütün ailelerimize hayırlı olmasını diliyorum.

BAŞVURULAR E-DEVLET VE MOBİL UYGULAMA ÜZERİNDEN YAPILIYOR

Göktaş, doğum yardımı başvurularının e-Devlet ile "İlk Öğretmenim Ailem" mobil uygulaması üzerinden alındığını belirtti.

Başvurusu onaylanan ailelerin ödeme bilgilerine de "İlk Öğretmenim Ailem" mobil uygulaması aracılığıyla ulaşabileceği ifade edildi.

ÖDEMELER HALKBANK ARACILIĞIYLA YAPILIYOR

Doğum yardımı ödemelerinin Halkbank aracılığıyla hesaplara yatırıldığını kaydeden Göktaş, desteklerin çocuklar 5 yaşını tamamlayana kadar kesintisiz şekilde devam edeceğini hatırlattı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası anketi yayımlandı: 12 ay sonrası için enflasyon tahminleri yükseldi TCMB mayıs verilerine göre, gelecek bir yıla ilişkin enflasyon beklentileri piyasa uzmanlarında yükselirken, reel sektör ve hanehalkında gerileme kaydetti.
TÜİK ve Ticaret Bakanlığı verileri açıklandı: Türkiye en çok hangi ülkeye ihracat yaptı? TÜİK ve Ticaret Bakanlığı verilerine göre, nisan ayında ihracat yıllık bazda yüzde 22,3 artarak 25,4 milyar dolara ulaşırken, dış ticaret açığı yüzde 29,8 azalarak 8,5 milyar dolara geriledi.
TÜİK ilk çeyrek verilerini açıkladı: Fabrika çalışan sayısı yüzde 3,2 azaldı TÜİK verilerine göre, 2026 yılı ilk çeyreğinde istihdam endeksi yıllık bazda yüzde 1,2 artarken, çalışılan saat endeksi yüzde 1,7 geriledi; brüt ücret-maaş endeksinde ise yüzde 37 yükseliş yaşandı.