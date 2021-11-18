Kur krizi sonrası Şahap Kavcıoğlu, Murat Uysal’ı yakaladı
Türk Lirası’nda değer kaybı sürüyor. Yaşanan kur krizinin ardından Murat Uysal'ın TCMB Başkanlığı dönemindeki kur artışını Şahap Kavcıoğlu da yakaladı.
Dolar/TL kurunun rekor serisine devam ettiği dönemde TCMB Para Politikası Kurulu politika faizini belirlemek için toplanacak.
Yüzde 20'ye yaklaşan resmi enflasyona rağmen politika faizini son iki ayda 300 baz puan indirerek yüzde 16'ya çeken Merkez Bankası'nın (TCMB) indirimlere devam edeceği beklentisi, kur artışında birinci faktör olarak öne çıkıyor.
UYSAL DÖNEMİNDE KUR YÜZDE 50 ARTMIŞTI
Sözcü'nün aktardığına göre, Bir önceki kur krizinde Kasım 2020'de ekonomi yönetimi değişmiş ve faizler sert şekilde artırılmıştı.
6 Temmuz 2019'da TCMB Başkanlığı'na atanan Murat Uysal, 6 Kasım gecesi Cumhurbaşkanı Kararı ile görevden alınmış, ardından Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da istifa etmişti.
6 Temmuz 2019'da 5,61 olan dolar/TL kuru, 6 Kasım 2020'de 8,46'ya ulaşmış ve Uysal döneminde dolar kurundaki artış oranı yüzde 50,8 olmuştu.
Uysal döneminde ayrıca, TCMB'nin döviz rezervleri örtülü bir şekilde satılmış ve bankanın kendine ait döviz rezervleri ilk kez eksiye gerilemişti.
KAVCIOĞLU DA YÜZDE 50 KAYBI YAKALADI
Ağustos 2018'de olduğu gibi Kasım 2020'deki kur krizinde de politika değişikliğine gidilmiş ve Uysal'ın yerine gelen Naci Ağbal döneminde faizlerdeki sert artışla birlikte yabancı sıcak para girişi ve TL'de değerlenme görülmüştü.
Ancak Ağbal dönemi sadece 4 ay sürdü ve 20 Mart 2021'de göreve Yeni Şafak gazetesi yazarı Şahap Kavcıoğlu atandı.
Kavcıoğlu atandığında dolar kuru 7,28 seviyesindeydi. Atama kararının ardından ilk günde kur yüzde 10'un üzerinde artsa da sonrasında “enflasyonun üzerinde faiz” sözü ile piyasaların tansiyonu düşürülmüşü.
Eylül başında ise işler tersine döndü. Enflasyon yüzde 20'ye giderken TCMB faiz indirimlerine başladı ve küresel rüzgarın da tersten esmesiyle dolar/TL'de sert artış görüldü.
Eylül başında 8,27 olan kur, dün 10,98'e kadar yükseldi ve Kavcıoğlu'nun 8 aylık görev döneminde kurdaki artış oranı yüzde 50,8'i buldu.
Video Haberler
- Midesinde taşıdığı uyuşturucu patlayan kişi öldü
- Esenler'de dakikalarca süren kavga
- TRT 1'de yayınlanan Bizim Köyün Kızları'nda büyük panik
- Akkuyu'da bu kez su baskını!
- İstanbul Boğazı'nda büyük tehlike atlatıldı
- İstanbul'da izleyenleri şaşkına çeviren anlar
- AKP'li Yavuz'un canlı yayındaki zor anları
- Esenyurt'ta izleyenleri tebessüm ettiren anlar
- 'İzahı olmayan şeyin mizahı olur'
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
En Çok Okunan Haberler
- Fethullah Gülen zehirlendi
- Düzce'de korkutan deprem!
- Saray'da Erdoğan - Bahçeli görüşmesi
- ÇHD duruşması bugün görüldü
- AKP'nin ilham kaynağı hakkında suç duyuruları
- Marketlerde karneyle satış dönemi başladı
- AKP kulisleri hareketlendi
- Türkiye'nin 'diri fay' haritası
- Süleyman Soylu'ya çok zor 'kokain' sorusu
- Erdoğan ile Soylu karşı karşıya geldi