Kur krizi sonrası Şahap Kavcıoğlu, Murat Uysal’ı yakaladı

18 Kasım 2021 Perşembe, 11:21

Dolar/TL kurunun rekor serisine devam ettiği dönemde TCMB Para Politikası Kurulu politika faizini belirlemek için toplanacak.

Yüzde 20'ye yaklaşan resmi enflasyona rağmen politika faizini son iki ayda 300 baz puan indirerek yüzde 16'ya çeken Merkez Bankası'nın (TCMB) indirimlere devam edeceği beklentisi, kur artışında birinci faktör olarak öne çıkıyor.

UYSAL DÖNEMİNDE KUR YÜZDE 50 ARTMIŞTI

Sözcü'nün aktardığına göre, Bir önceki kur krizinde Kasım 2020'de ekonomi yönetimi değişmiş ve faizler sert şekilde artırılmıştı.

6 Temmuz 2019'da TCMB Başkanlığı'na atanan Murat Uysal, 6 Kasım gecesi Cumhurbaşkanı Kararı ile görevden alınmış, ardından Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da istifa etmişti.

6 Temmuz 2019'da 5,61 olan dolar/TL kuru, 6 Kasım 2020'de 8,46'ya ulaşmış ve Uysal döneminde dolar kurundaki artış oranı yüzde 50,8 olmuştu.

Uysal döneminde ayrıca, TCMB'nin döviz rezervleri örtülü bir şekilde satılmış ve bankanın kendine ait döviz rezervleri ilk kez eksiye gerilemişti.

KAVCIOĞLU DA YÜZDE 50 KAYBI YAKALADI

Ağustos 2018'de olduğu gibi Kasım 2020'deki kur krizinde de politika değişikliğine gidilmiş ve Uysal'ın yerine gelen Naci Ağbal döneminde faizlerdeki sert artışla birlikte yabancı sıcak para girişi ve TL'de değerlenme görülmüştü.

Ancak Ağbal dönemi sadece 4 ay sürdü ve 20 Mart 2021'de göreve Yeni Şafak gazetesi yazarı Şahap Kavcıoğlu atandı.

Kavcıoğlu atandığında dolar kuru 7,28 seviyesindeydi. Atama kararının ardından ilk günde kur yüzde 10'un üzerinde artsa da sonrasında “enflasyonun üzerinde faiz” sözü ile piyasaların tansiyonu düşürülmüşü.

Eylül başında ise işler tersine döndü. Enflasyon yüzde 20'ye giderken TCMB faiz indirimlerine başladı ve küresel rüzgarın da tersten esmesiyle dolar/TL'de sert artış görüldü.

Eylül başında 8,27 olan kur, dün 10,98'e kadar yükseldi ve Kavcıoğlu'nun 8 aylık görev döneminde kurdaki artış oranı yüzde 50,8'i buldu.