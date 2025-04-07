Kur ve finans baskısı ihracatçıyı zorluyor

Yayınlanma: 07.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 07.04.2025 - 04:00

İhracattaki gelişmeleri yorumlayan Koordinatör Başkan Jak Eskinazi, “İharacatçı sermaye aktarımı yapıyor para kazanmayı unuttu” dedi.

Eskinazi, düşük kur politikası nedeniyle tarım ürünlerininde rekabetçiliğinin ciddi biçimde aşınmış durumda olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Girdi maliyetleri dövize bağlı olarak artarken, ihracat gelirleri baskılanıyor. Bu da hem üretici hem de ihracatçı açısından sürdürülemez bir tablo ortaya koyuyor. Sadece geçici kur artışları ya da teşvik mekanizmalarıyla bu tabloyu düzeltmek mümkün değil. İhracat odaklı bir büyüme modelini gerçek anlamda hayata geçirebilmek için, üretim maliyetlerinin düşürülmesi, verimlilik artışı sağlayacak yatırımların teşvik edilmesi ve öngörülebilir bir ekonomi politikası gerekliliği her zamankinden daha kritik hale geldi. Döviz kurunun enflasyonla uyumlu bir seviyeye oturtulması öncelikli adımlar arasında yer alıyor.”