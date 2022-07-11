Küresel piyasalarda güçlü dolar baskısı
Küresel piyasalarda yeni haftanın ilk işlem gününde güçlü dolar teması öne çıkarken, Çin'de salgına ilişkin gelişmeler de risk iştahını baskıladı.
Küresel piyasalar yeni haftaya düşük iştahla başladı.
Çin'de vakaların tekrar artması salgın önlemlerinin yeniden telaffuz edilmesine yol açarken, piyasalardaki risk iştahını da düşürdü.
ABD'de S&P 500 ve Nasdaq vadelileri negatif bir açılışa işaret ederken, Avrupa'nın gösterge endeksi Stoxx Europe 600 de yüzde 1 düşüş kaydetti.
Asya borsalarında, Japonya hariç satış ağırlıklı bir seyir izlendi.
Çin'de artan Covid-19 vakalarının ardından test merkezlerinin artırılması ve Hong Kong'da Covid-19'un yeni bir varyantının bulunması bölgede satış baskısını güçlendirdi.
Japonya piyasaları alış ağırlıklı bir seyir izleyerek pozitif ayrıştı. Para politikasına ilişkin açıklamalarda bulunan Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Haruhiko Kuroda, ekonomide belirsizliklerin hayli yüksek olduğu bir dönemden geçtiklerini aktararak, gerekmesi halinde destekleyici para politikası hamlelerine devam edeceklerini bildirdi.
DOLAR ENDEKSİ ARTIYOR
Bloomberg Dolar Endeksi yüzde 0.4 artarken, Euro/Dolar paritesi ise 1.01 seviyesinden işlem gördü.
ABD 10 yıllık tahvil getirisi 2 baz puan gerilemeyle yüzde 3.06'dan işlem görürken, Alman 10 yıllık tahvil getirileri de 5 baz puanlık düşüşle yüzde 1.30'a geldi.
Türkiye'de bayram tatili nedeniyle piyasalar kapalı olduğu günde Dolar/TL kuru 17.35 seviyesinin üzerini test etti.
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