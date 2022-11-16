Kurusu yaşından 10 kat daha pahalı

16 Kasım 2022 Çarşamba, 07:00

Denizli'nin Honaz ilçesinde hasadı tamamlanan hurmaların kurutma mesaisi başladı.Cennet hurmasının, bu yıl ilçe genelinde 13 bin dekar arazide 15 bin tona yakın rekolte elde edilmesi bekleniliyor. Yaş ve kuru olmak üzere iki çeşitten oluşan hurmaları kimi üreticiler ticari araçlara yükleyerek yurt içi ve yurt dışı pazarına açarken, kimisi ise evlerine getirerek hummalı çalışmaya başlıyor.

Evlere götürülen hurmalar, ev ahalisi ve kadın işçilerin desteğiyle kabuk soyma işlemi yapılıyor. Kabukları soyulan hurmalar, özel yapım olan tezgahlardaki gereçlere özenle diziliyor.

Bazı yerlerde ise hurmalar, geleneksel kurutma yöntemi olan evlerin çatısında veya kapı önlerinde kurutulmaya bırakılıyor. Arta kalan kabukları da sirke veya doğal gübre olarak değerlendiriliyor.

Genellikle yaş ve kuru olarak tüketilen hurmanın kilogramı yaş olarak 6 ile 7 TL civarında iken, kurutulduğu zaman ise 80-90 TL gibi bir fiyatla alıcısına ulaşıyor.









