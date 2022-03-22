Kuş gribi nedeniyle İngiltere'de gezen tavuk yumurtası satılmayacak

22 Mart 2022 Salı, 00:00

Geçtiğimiz aylarda Avrupa'da kuş gribi alarmı verilmesinin ardında İngiltere'de en büyük kuş gribi salgınını yaşıyor.

Alınan önlemlere ilişkin karara göre;

İngiltere'de bu haftadan itibaren gezen tavuk yumurtası satılmayacak. 16 haftadan fazla süre iç mekanda tutulan tavukların yumurtaları 'ahır yumurtası' olarak etiketlerek satılacak.

İngiltere Ulusal Çiftçiler Birliği'nden (NFU) Aimee Mahony, "Tüm kanatlı hayvan sahipleri çok zor bir dönemden geçiyor. Önlemler hayati önem taşıyor" dedi.

KUŞ GRİBİ ALARMI

İngiltere'de H5N1 türü kuş gribi vakaları Kasım 2021'de artmaya başlamıştı. Oldukça bulaşıcı olan ve kümes hayvanlarını yok edebilen kuş gribi virüsü ilk olarak Kuzey Yorkshire'da görülmüştü.

İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri'ne (NHS) göre insanlar için son derece düşük bir risk teşkil eden bu grip türü, dünyada birkaç kişiye bulaştı ve ölümlere yol açtı.

Salgın sonucu İngiltere'de evcil hayvanı olan ya da bahçesinde yetiştirenler de dahil tüm kuş bakıcılarına, kanatlı hayvanlarını içeride tutma zorunluluğu getirildi.