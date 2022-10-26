KYK burs başvuruları ne zaman?
Öğrenciler, KYK burs başvuruları ne zaman, bu bursdan kimlerin yararlanabileceğini merak ediyor. İşte ayrıntılar...
KYK burs ödemeleri kimlik numarasının son hanesine göre öğrencilere yatıyor. Bu seneki burs başvuruları tamamlandıktan ve sonuçlarının açıklanmasından sonra KYK tarafından belirlenen tarihlerde hesaplara burslar yatmış olacak.
KYK burs ve kredisi ödemeleri her ay, öğrencinin TC kimlik numarasının son rakamına göre ayın 6. ve 10.günleri arasında hesaplanarak yatırılıyor.
KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?
KYK burs başvuruları, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yayımlanan takvim sonrasında başlayacak.
Geçtiğimiz yıl 5 Kasım'da başlayan KYK burs başvuruları 8 Kasım'da sona ermişti. KYK burs başvurularının bu yıl Kasım ayının ortalarına doğru başlaması bekleniyor.
KYK BURSUNUN KESİLME SEBEPLERİ NELERDİR?
KYK burs kesilme sebeplerinde, aşağıdaki nedenler yer almaktadır;
Başarısız olması,
Öğretim kurumundan ayrılması, çıkarılması veya geçici olarak uzaklaştırılması,
Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,
Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmemesi,
Öğretim kurumunu değiştirmesi esnasında, eski öğretim kurumunda bir yıl başarısız olması yada öğretimine bir yıl ara vermesi,
Öğretim kurumunun kapatılması,
Kurum yurtlarından süresiz çıkarılma cezası alması,
Kesin hükümle mahkum olması hallerinde öğrencilerin bursu kesilmektedir.
KYK BURSLARINDAN KİMLER FAYDALANABİLİR?
KYK burs ve kredi başvurularının başlamasına kısa bir zaman kala, kimlerin burs başvurusu yapabileceği belli oldu. buna göre;
Ön lisans öğrencileri,
Lisans öğrencileri,
İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, (intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.
Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)
ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,
Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.
Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.
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