Lapsekili Çiftçi: 'Battık bu sene'
CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde şeftali üreticilerini dinledi. Ürünlerinin para etmediğini dile getiren bir üretici, “Kârı bıraktık masraflarımızı kurtarmaya çalışıyoruz. Onu da kurtaramayacağız mümkünatı yok” dedi.
CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde şeftali üreticilerin ziyaret etti.
"KÂRI BIRAKTIK MASRAFLARIMIZI KURTARMAYA ÇALIŞIYORUZ"
Ceylan'a sorunlarını anlatan bir çiftçi, “Her sene buralar doluyordu. 3 liraya şeftali alıyorlar. Köylünün istediği kâr falan değil. Kârı bıraktık masraflarımızı kurtarmaya çalışıyoruz. Onu da kurtaramayacağız mümkünatı yok. Şurada tarlam var komple ürünler üstünde kaldı. Burada sabaha kadar kasa bekleyenler var gece” dedi.
"BATTIK BU SENE"
Diğer bir üretici ise, “İhracat yok. Savaş mı etkiliyor bizi? Artık bilmiyoruz. 2 liraya verdiğimiz ürün bizi kurtarmıyor. Biz battık bu sene. Geçen sene 10-12 liradan verdik” diye konuştu.
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