LastikPark'ta yeni kampanya

Yayınlanma: 01.05.2023 - 17:03

Güncelleme: 01.05.2023 - 17:03

LastikPark, Hankook ile yaz ve dört mevsim lastik satın alımlarına özel bir kampanya başlattı.

31 Mayıs’a kadar sürecek kampanyada, tek seferde yapılacak dört adet 16 inç jant lastiği için 350 TL, 17 inç jant lastiği için 500 TL, 18 inç jant ve üzeri lastikler için 650 TL değerinde dijital alışveriş kodu tanımlanacak.

Tanımlanan kod, gıdadan giyime, mobilyadan ev tekstiline birçok mağazada kullanılabilecek.