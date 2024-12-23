LC Waikiki’nin hedefi Avrupa’nın ilk üçü

Yayınlanma: 23.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 23.12.2024 - 04:00

Yurtdışında mağazalaşmaya başlamalarının bu yıl 15’inci yılını kutlayan LC Waikiki’nın Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük, Üst düzey Yönetici (CEO) Berna Akyüz Öğüt’le birlikte Sırbistan’ın başkenti Belgrad’daki 46’ıncı mağazanın açılışında bir basın toplantısı düzenledi.

“Serüven 1988’de Zeytinburnu’nda küçük bir atölyede fason üretici olarak başladı” diyen Küçük, bugün LC Waikiki’yi perakendede Avrupa’nın ilk 5’i arasına sokan öyküyü şöyle özetledi: