LC Waikiki’nin hedefi Avrupa’nın ilk üçü
Tekstil ve hazır giyimde Türkiye’nin markalaşma hikayesini ilk başlatanlardan LC Waikiki, yeni hedefini Zara, H&M gibi markaların yer aldığı Avrupa’nın ilk 3’ü arasına girmek olarak belirledi.
Yurtdışında mağazalaşmaya başlamalarının bu yıl 15’inci yılını kutlayan LC Waikiki’nın Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük, Üst düzey Yönetici (CEO) Berna Akyüz Öğüt’le birlikte Sırbistan’ın başkenti Belgrad’daki 46’ıncı mağazanın açılışında bir basın toplantısı düzenledi.
“Serüven 1988’de Zeytinburnu’nda küçük bir atölyede fason üretici olarak başladı” diyen Küçük, bugün LC Waikiki’yi perakendede Avrupa’nın ilk 5’i arasına sokan öyküyü şöyle özetledi:
- 2000’de Fransız Waikiki’yle yollarımız kesişti. 1990’da taklit artınca markanın lisansını aldık. 1993 yılında Romanya’nın başkenti Bükreş’te ilk mağazamızı açtık.
- Bayilikle başlamıştık ancak 1998’de Amerikalı bir danışmanın “Ben üretimle markayı, perakendeyi aynı anda başarılı olan pek firma görmedim” sözleri üzerine perakende ve üretimi ayırdık. 2003- 2004’te başlayan alışveriş merkezleri ile çok hızlı büyüdük.
- Mottomuz “iyi giyinmek herkesin hakkı” idi. Giyimi demokratikleştirme politikasıydı. Bizim giyindiğimiz yerden bizim şoförümüz de giyinsin, bir asgari ücretli de giyinsin dedik.
- Bugün 61 ülkede beş kıtada bin 300 mağazayla faaliyet gösteriyoruz.
- 2024’te 207 milyar TL ciro yakalayacağız. 2024’te marka ihracatımız bu sene 1.2 milyar dolar.
- Yine bizim iftihar ettiğimiz diğer konular kurumlar vergisi, vergi. LC Waikiki geçen sene 16.3 milyar TL vergi ödemiş.
- Bugün 55 bin kişiye direkt iş veriyoruz. Üretim firmalarımızı saydığımızda 1 milyon kişiye yaklaşıyor. 35 bini kadın. 6 genel müdürümüz var.
- 2025’te yüzde 40 büyüme hedefiyle 290 milyar TL’yi bulacağız. 1.4 milyar dolar marka ihracatı yapma hedefi koyacağız.
Etiketler: #LC Waikiki #tekstil
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