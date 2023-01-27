Yayınlanma: 27 Ocak 2023 - 20:03

Güncelleme: 28 Ocak 2023 - 10:37

Lexus’un hizmetleri, yeni bir ödülle taçlandırıldı. NX’in global olarak başlatılan ECU ile ilgili geri çağırma işlemini "müşteri deneyimine" dönüştüren Lexus, 70 projenin aday olarak yer aldığı CX Awards Turkey Müşteri Deneyimi Ödülleri’nde jürinin beğenisini kazandı.

''Sıra Dışı Müşteri Deneyimi Projeleri''nde NX ECU Güncelleme Kampanyası, "Lüks Tüketim" kategorisinde "Büyük Düşünce Ödülü"nü kazandırdı.

Lexus markası, NX kullanıcılarına bireysel danışmanları aracılığı ile ulaşarak gerekli teknik ekip ve ekipmanla birlikte müşterisinin talep ettiği adreste güncelleme ve kontrol işlemini gerçekleştirdi.

Bu işlem için teknik donanımları taşınabilir hale getiren Lexus, işlemi yaparken müşterilerinin isimlerine özel yapılan hediyeleri de sundu.

JAPON MİSAFİRPERVERLİĞİ OMOTENASHI

Japon misafirperverliği Omotenashi’den ilham alarak hizmetlerini şekillendiren Lexus, müşterilerinin ihtiyaçlarını henüz ortaya çıkmadan öngördü.

Lexus, müşterilerine bireysel danışman ve çalışma saatleri dışında showrooma gelmek isteyenler için randevuyla 7 gün 24 saat hizmet sunuyor.

İhtiyaç durumunda müşterilerinin olduğu yere helikopter dahi gönderebilen Lexus, aynı zamanda müşterilerine özel TIR'lar ile araç transferi hizmeti sağlıyor. Böylece Lexus sahipleri, herhangi bir şehre uçakla seyahat ederken otomobilinin TIR ile yurtiçinde bulunduğu yere gönderilmesi sayesinde aracını gittiği bir başka kentte de kullanabiliyor.

Marka araçları için "Geri Alım Garantisi" sunarken müşterinin talebine göre araçları serviste bulunduğu süre içerisinde Lexus marka ikame araç desteği de sağlıyor.



