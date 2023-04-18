Karsan ihracatla büyüyor

Yayınlanma: 18.04.2023 - 14:03

Güncelleme: 18.04.2023 - 14:03

Avrupa elektrikli minibüs ve şehir içi otobüs pazarında ilk 5 markadan biri olma ve yüzde 10 pazar payı almayı hedef koyan Karsan, 2022’de elektrikli otobüs pazarında yüzde 277 büyümeye imza attı. Avrupa pazarında yüzde 6.5 pazar payına ulaşan Karsan, Lüksemburg pazarında birinci, Portekiz ve Romanya’da ikinci, Fransa’da üçüncü durumda.

Son dört yılda Türkiye’de üretilen elektrikli minibüs ve otobüs ihracatının yüzde 90’ını yapan Karsan, Kanada ve ABD pazarlarına da girdi. Karsan CEO’su Okan Baş, “Japonya’dan gelen talep Karsan için Uzakdoğu kapısını açtı” dedi.

Megane Sedan üretimi için üçüncü vardiya üretime başlayacaklarını da aktaran Baş şunları söyledi: “Karsan, 2023’te de iki kat büyümeyi hedeflerken 2030’da karbon nötr hedefi koydu. Karsan’ın dördüncü seviye otonom otobüsü de ABD’de Michigan State Üniversitesi’nde ve Norveç’te Staverger’de kullanılıyor.

(Okan Baş)

OTOMOTİV ÜRETİMİ VE İHRACATI ARTIYOR

Otomotiv Sanayii Dernegˆi (OSD), 2023 Ocak-Mart dönemi u¨retim ve ihracat adetlerini ac¸ıkladı. Yılın ilk çeyreğinde toplam otomotiv üretimi 2022’nin aynı dönemine göre yüzde 21 artarak 366 bin 597 adede ulaştı. Otomobil üretimi ise ise yüzde 34 artarak 222 bin 51 adet oldu. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 382 bin 504 adede ulaştı.

Yılın ilk üç aylık döneminde otomotiv ihracatı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 13 artarak 253 bin 828 adet oldu. Bu dönemde otomobil ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 26 arttı. Ticari araç ihracatı ise yüzde 4 oranında geriledi. Traktör ihracatı ise 2022 yılının aynı dönemine göre yüzde 11 artarak 5 bin 229 adet oldu.