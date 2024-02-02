Renault iştiraki Ampere'nin halka arzı iptal edildi: 'Koşullar uygun değil'

Yayınlanma: 02.02.2024 - 14:35

Güncelleme: 02.02.2024 - 14:35

Renault Grubu Ampere'nin halka arzının iptali kararını bir basın bülteninde ''Borsadaki mevcut koşullar bunun için uygun değil'' açıkladı. Halka arzdan planlanan fonlar eksik olsa da Ampere'nin projelerinde herhangi bir kesinti planlanmıyor. Resmi olarak halka arz 2024'ün ilk yarısı için planlanmıştı, ancak Renault CEO'su Luca de Meo röportajlarında 2024 baharından bahsetti. Raporlara göre 'Renaulution' stratejik planı şirketin kendi fonlarından finanse edilecek.

Fransız şirket için uygun olmayan pazar ortamına ek olarak, başka bir gelişme de kararı kolaylaştırdı. Renault Grubu son zamanlarda performansını artırdı ve başlangıçtaki beklentileri aşan bir seviyeye ulaştı. Bu durum Gruba "daha fazla finansal esneklik" sunuyor.

RENAULT GRUBU FİNANSE EDECEK

Renault Grubu, Ampere'nin gelişimini 2025 yılında başa baş noktasına ulaşana kadar finanse etmeye devam etmeyi planlıyor. Elektrikli otomobil bölümünün diğer tüm hedefleri değişmedi. Yaklaşan Scenic E-Tech Electric, Renault 5, Renault 4, Twingo ve diğer iki araç Renault markası altında pazarlanacak, ancak Ampere bu elektrikli modellerden sorumlu olacak.

Kasım 2023'ün başından bu yana Ampere resmi olarak Renault'dan ayrıldı ve personel, geliştirme, organizasyon vb. açısından kendi yapılarına sahip bağımsız bir birim olarak faaliyet gösteriyor. Bununla birlikte, Renault Grubu şu anda yeni birimdeki hisselerin yüzde 100'ünü elinde tutuyor. Bu hisselerin bir kısmı dış yatırımcılardan fon sağlamak amacıyla borsaya açılamak üzere planlanıyordu.

Renault 2022 yılında halka arz planlarını açıklamıştı. Sonuç olarak, sadece bölünme için gerekli yapıların kurulması gerekmedi, aynı zamanda Renault'nun ittifak ortakları Nissan ve Mitsubishi de dahil olmak üzere potansiyel yatırımcılarla çeşitli görüşmeler yapıldı. İki Japon üretici Ampere'nin halka arzına katılmayı da kabul etmişti.

TAMAMEN İPTAL EDİLMEDİ

Ancak bu şimdilik gerçekleşmeyecek. Basın açıklamasında "Renault Grubu, borsadaki mevcut koşulların, Renault Grubu'nun, hissedarlarının ve Ampere'nin çıkarlarına en uygun halka arz sürecini yürütmek için yeterli olmadığına inanıyor" denildi. Bu nedenle proje henüz tamamen iptal edilmedi, ancak başka bir girişim için yeni bir zaman dilimi belirlenmedi.

Hem Renault Grubu'nunu hem de Ampere'yi CEO olarak yöneten Luca de Meo, ''Sürekli yenilik yapmamızı sağlayan bir start-up zihniyetine sahibiz. Ampere'yi bu yeni zorlu ortamda başarılı kılacak olan da tam olarak budur" ifadelerini kullandı. Halka arzın iptali içinse "Bugün pragmatik bir karar aldık" dedi.