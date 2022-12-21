Zonguldak’ta 24 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alındı
Zonguldak’ta yatılı eğitim gören 24 öğrenci, akşam yemeğinin ardından rahatsızlanınca gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelerde tedavi altına alındı.
Kent merkezinde bulunan Borsa İstanbul Anadolu Lisesi pansiyonunda akşam yemeği yiyen öğrenciler, bir süre sonra rahatsızlandı. Haber verilmesi üzerine pansiyona çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.
Okulun pansiyonunda kalan 24 öğrenci ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
YEMEKLERDEN NUMUNE ALINDI
Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan öğrencilerin genel durumunun iyi olduğu, kontrol amaçlı gözetim altında tutulduğu öğrenildi. Yemeklerden numune alınırken, soruşturma başlatıldı.
İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, hastanelere giderek öğrencilerin durumu hakkında bilgi aldı. Aldoğan, “Pansiyonda kalan öğrencilerimiz, akşam yediği yemekten muhtemelen, tavuk, ezogelin çorba, pirinç pilavı ve ayran varmış menülerinde. Şu anda Atatürk Devlet Hastanesi’nde 7 öğrencimiz, çocuk hastanesinde 9 öğrencimiz, tıp fakültesi hastanesinde de 8 öğrencimiz var. Serum takıldı, kontrol altındalar. Bir yandan da hemen inceleme başlatıyoruz. Yiyecek numunesinde inceleme yapılacak. Besin kaynaklı bir şey olarak gözüküyor ama kesin konuşmak istemem. Hepsi pansiyonda kalan öğrencilerimizdi” dedi.
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